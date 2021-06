Apple Fortune 500 classé maintenant #3, mais #188 pour la diversité

Le classement Fortune 500 d’Apple est remonté à la troisième place, après avoir été renversé à la quatrième place l’an dernier par Exxon Mobile.

Fortune a ajouté cette année un classement supplémentaire, pour la diversité, l’équité et l’inclusion – et là, Apple obtient un classement plutôt bas de 188e…

Le Fortune 500 est un classement des entreprises américaines par chiffre d’affaires.

Les entreprises sont classées par chiffre d’affaires total pour leurs exercices respectifs. L’enquête comprend des entreprises constituées aux États-Unis et opérant aux États-Unis et qui déposent des états financiers auprès d’un organisme gouvernemental. Cela comprend les entreprises privées et les coopératives qui déposent un état financier 10-K ou un état financier comparable auprès d’un organisme gouvernemental, et les sociétés d’assurance mutuelles qui déposent auprès des régulateurs de l’État. Cela comprend également les entreprises qui déposent auprès d’un organisme gouvernemental mais qui appartiennent à des sociétés privées, nationales ou étrangères, qui ne déposent pas de tels états financiers.

Apple prend la troisième place sur la base d’un chiffre d’affaires record de 274 milliards de dollars, en hausse de 5,5% par rapport à l’année précédente. Cependant, Fortune note des pressions antitrust qui pourraient avoir un impact sur les revenus futurs.

La pandémie a créé des défis et des opportunités pour Apple. Le PDG Tim Cook a dû fermer des magasins et envoyer des ingénieurs à domicile. Mais avec des clients Apple du monde entier travaillant et apprenant à domicile, les ventes d’ordinateurs iPad et Macintosh ont atteint leur plus haut niveau. Et les revenus de l’exercice ont également atteint un record historique, de 275 milliards de dollars. Cela a aidé le cours des actions d’Apple à monter en flèche; il a gagné 80,7 % en 2020. À la fin de l’année, les régulateurs se sont tournés vers Apple pour avoir potentiellement abusé de son pouvoir sur la boutique d’applications iOS. Un rapport du sous-comité antitrust de la Chambre judiciaire en octobre a conclu qu’Apple « exerce un pouvoir de monopole » dans sa boutique d’applications pour nuire à la concurrence et augmenter les prix pour les consommateurs. Pendant ce temps, les témoignages dans un procès antitrust déposé par le développeur de Fortnite Epic Games augmenteront probablement la pression sur les législateurs pour limiter le pouvoir d’Apple.

Des classements diversité sont réalisés pour la première fois cette année, en partenariat avec Refinitiv. L’initiative est connue sous le nom de Measure Up.

L’initiative Measure Up vise à faire de la divulgation et de la performance de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) une mesure essentielle pour les entreprises prospères. Pour cette analyse, nous utilisons les données de Refinitiv sur la diversité et l’inclusion (D&I) pour créer une référence relative et identifier les entreprises les plus progressistes en matière de diversité et d’inclusion des minorités.

Un ensemble de 14 points de données est utilisé, certains simples scores oui/non basés sur des éléments tels que la mise en place de politiques et d’objectifs par l’entreprise, tandis que d’autres mesurent des pourcentages pour des éléments tels que les femmes et les responsables des minorités ethniques.

Conseil d’orientation Diversité : booléen Diversité et opportunité des politiques : cibles booléennes Diversité et opportunités : booléen Services de garderie : booléen Groupes de ressources d’employés : Booléen Conseil des minorités Pourcentage : Pourcentage Femmes employées : Pourcentage Nouvelles employées : Pourcentage Femmes cadres : Pourcentage Employés handicapés : Pourcentage Écart salarial entre les sexes : pourcentage Minorités Employés : pourcentage Minorités Managers : pourcentage Minorités Écart salarial : pourcentage

Ici, Apple n’est qu’à la 188e place.

Apple a récemment publié ses propres données sur la diversité, qui montrent des écarts substantiels entre les objectifs de l’entreprise et sa composition actuelle, en particulier dans les rôles de leadership.

Alors que le classement Fortune 500 d’Apple attirera probablement plus d’attention, l’ajout de classements d’inclusion conduira probablement Apple et d’autres entreprises à redoubler d’efforts pour faire mieux l’année prochaine.

