Apple gère l’App Store avec une marge bénéficiaire de 78%, selon un témoignage du tribunal

C’est un secret de polichinelle que l’App Store est un énorme générateur de revenus et de bénéfices pour Apple, mais à ce jour, Apple n’a pas divulgué de chiffres indiquant exactement la rentabilité de l’App Store. Apple avait précédemment déclaré aux sénateurs que son activité ne calculait pas les profits et les pertes pour les produits et services individuels.

Cependant, un nouveau témoignage judiciaire dans le procès Apple-vs-Epic (qui commence la semaine prochaine) révèle apparemment un nombre qu’Apple a essayé de garder silencieux. Via Bloomberg, l’App Store a enregistré une marge bénéficiaire de 78% en 2019.

Ce chiffre provient d’un témoignage au tribunal d’un témoin expert d’Epic Games, Ned Barnes. La marge bénéficiaire est passée de 75% en 2018 à 78% en 2019, selon les calculs du témoin.

Epic essaie de montrer qu’Apple fait des profits excessifs parce qu’elle détient le monopole du marché des applications iPhone et iPad. Epic souhaite que le tribunal oblige Apple à réduire les frais et à permettre à d’autres systèmes de paiement et magasins d’applications alternatifs de fonctionner sur iOS.

Bien sûr, Epic engage des témoins qui soutiennent son argument et Apple engage des témoins qui soutiennent sa défense. Apple soutiendra naturellement que les chiffres sont inexacts ou exagérés.

Dans le cadre du processus de découverte, Barnes a déclaré qu’un employé d’Apple lui avait dit que les chiffres des documents internes d’Apple ne montrent pas une image complète. Barnes a déclaré qu’il avait ensuite effectué des calculs supplémentaires qui avaient abouti à des estimations de marge plus élevées de 79,6% pour 2018 et 2019.

Étant donné qu’Apple prend 15 à 30% de tous les achats intégrés, une marge bénéficiaire de l’ordre de 70 à 80% ne semble pas incroyable.

Des milliards de dollars transitent chaque année par l’achat via l’application et les coûts de gestion de l’App Store par Apple sont apparemment relativement faibles: coûts de serveur et main-d’œuvre pour les équipes éditoriales d’App Review et de l’App Store.

La dispute avec Epic a commencé lorsque Epic a activé un système d’achat direct à l’intérieur de Fortnite l’année dernière. Le banc d’essai Apple vs Epic démarre le 3 mai. Certaines informations intéressantes sont déjà sorties des dépositions préliminaires avec des documents révélant la volonté d’Eddy Cue d’apporter iMessage sur Android en 2013 et l’influence de Scott Forstall pour convaincre Steve Jobs et l’équipe de direction d’Apple de créer un App Store pour l’iPhone en premier lieu.

