Apple, Google et d’autres font pression sur le Congrès américain pour obtenir des subventions de 50 milliards de dollars à la fabrication de puces dans un contexte de pénurie mondiale

Les poids lourds de l’industrie de la technologie, notamment Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et d’autres, forment une coalition pour faire pression sur le gouvernement américain afin de financer une capacité de production supplémentaire pour la fabrication de puces. La «Semiconductors in America Coalition» soutient le CHIPS for America Act, dans lequel le président Biden demande un financement de 50 milliards de dollars au Congrès.

L’argent sera utilisé pour développer une capacité de fabrication de puces supplémentaire aux États-Unis. Les constructeurs automobiles comme Ford sont les principales victimes de la pénurie mondiale de puces, mais Apple a admis lors de son dernier appel de résultats que l’offre de certains modèles de MacBook et d’iPad serait également affectée.

La coalition comprend des géants de la technologie comme Apple, des sociétés d’infrastructure telles que AT&T et Verizon, des sociétés de semi-conducteurs comme Intel, entre autres.

Des groupes représentant des constructeurs automobiles comme Ford ont demandé à l’administration de sécuriser l’approvisionnement en puces uniquement pour leurs usines afin d’assurer un flux constant de production automobile dans un avenir prévisible. La Coalition Semiconductors in America souligne que l’action gouvernementale ne doit pas favoriser une seule industrie.

«Un financement solide de la loi CHIPS aiderait l’Amérique à renforcer les capacités supplémentaires nécessaires pour avoir des chaînes d’approvisionnement plus résilientes afin de garantir que les technologies critiques seront là quand nous en aurons besoin», a déclaré le groupe dans une lettre aux dirigeants démocrates et républicains des deux chambres de la Congrès américain.

Dans le cadre de son dernier appel trimestriel sur les résultats, Apple a déclaré que les pénuries de puces avaient un impact sur l’offre de Mac et d’iPad. Dans le cas d’Apple, il dit que le goulot d’étranglement réside dans les «nœuds hérités». Ayant déjà épuisé son inventaire de rechange disponible au cours des trois premiers mois de l’année, ces contraintes d’approvisionnement nuiront à la capacité d’Apple à fabriquer suffisamment d’appareils au cours du trimestre en cours. Apple a déclaré qu’il était “limité par l’offre et non par la demande”. Jusqu’à présent, la production de l’iPhone n’est pas affectée, mais un rapport distinct de Nikkei a indiqué que les approvisionnements en pièces en aval sont serrés.

Les analystes estiment actuellement que la pénurie mondiale de puces persistera jusqu’en 2022. La pénurie est due à une tempête parfaite de facteurs, notamment des sécheresses, des guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine, des calendriers de demande fluctuants au cours de l’année dernière et la pandémie COVID-19.

