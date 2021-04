Apple Health, Apple Fitness et Apple Fitness Plus expliqués

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Apple propose une plate-forme de remise en forme robuste pour ceux qui se trouvent déjà à l’intérieur de son jardin clos. Contrairement à certains autres fabricants (je vous regarde, Samsung), Apple Fitness est loin d’être une réflexion après coup. En fait, grâce à Apple Health, Apple contribue à permettre une synchronisation transparente entre une grande variété de sources.

Cela dit, démarrer avec le suivi de la condition physique sur Apple peut être un processus quelque peu déroutant. Qu’est-ce qu’Apple Health et en quoi est-il différent d’Apple Fitness? Avez-vous besoin d’une Apple Watch pour en tirer le meilleur parti? Et qu’est-ce qu’Apple Fitness Plus? Ceci est votre guide complet du fitness sur Apple. Continuez à lire pour en savoir plus.

Qu’est-ce que Apple Health?

Nous allons commencer par l’application Apple Health, appelée inutilement Apple Health. L’application Apple Health a fait ses débuts sur l’iPhone en 2014. Son objectif est de fournir un hub central où les utilisateurs peuvent voir les données d’un large éventail de sources.

Disons que vous avez trois trackers de fitness (peut-être une montre de course, Oura Ring et Fitbit), un compte MyFitnessPal et une minuterie d’entraînement HIIT que vous aimez utiliser. Peut-être que vous intervenez également de temps en temps avec Headspace. Et saviez-vous que votre iPhone suit également des choses comme les étapes? Il recherchera même des «asymétries de marche» à l’aide du gyroscope intégré.

Tous ces éléments collectent des données, dont certaines se chevauchent. C’est là qu’Apple Health entre en jeu. Il se synchronise avec les applications de santé les plus populaires et stocke toutes ces données en un seul endroit.

La nomenclature d’Apple peut être déroutante pour ceux qui découvrent le fitness sur Apple. Vous vous demandez peut-être, par exemple, en quoi l’application Apple Health diffère de HealthKit?

Le moyen le plus simple d’expliquer cela est que l’application Health est l’application destinée à l’utilisateur qui affiche toutes vos informations de fitness à partir de diverses sources. HealthKit, quant à lui, est le cadre sous-jacent et l’ensemble d’API qui permettent aux développeurs d’interagir avec ces données. En utilisant HealthKit, les développeurs peuvent s’assurer que leurs informations sont affichées via Health et accéder aux données d’autres applications – avec autorisation, bien sûr.

Comment utiliser l’application Apple Health

Pour la plupart, vous pouvez laisser l’application Health faire son travail en arrière-plan pendant que vous utilisez divers autres outils. Une fois que vous avez créé un profil, vous pourrez configurer la plupart des applications de suivi de la santé afin qu’elles partagent automatiquement leurs données avec Apple Health.

Lorsque vous ouvrez l’application Santé, vous serez d’abord accueilli avec une page de résumé affichant des éléments tels que le nombre de pas, la consommation d’énergie, les activités récentes, etc. Vous verrez également quelques tendances et totaux en un coup d’œil. Par exemple, vous pouvez voir comment votre nombre de pas se compare aux jours précédents. Ce résumé est conçu pour vous sur la base d’algorithmes d’apprentissage automatique. Vous verrez des données telles que les minutes d’exercice, les signes vitaux, etc.

Cliquez sur l’onglet Parcourir en bas de l’écran et vous pourrez afficher plus d’informations concernant une catégorie spécifique. Par exemple, vous pouvez en savoir plus sur votre sommeil, votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, etc. Chacune de ces pages développées vous donnera également la possibilité de voir les sources de données. De cette façon, vous pouvez voir précisément où Apple Health obtient les informations.

Ce qui est génial avec l’application Santé, c’est l’étendue et la profondeur des informations proposées. Parce que Health tire de tant de plates-formes, de gadgets et de votre téléphone lui-même, vous pourrez voir des données que vous n’obtenez pas ailleurs. Cela inclut les informations relatives à l’audition (comment est l’exposition de votre casque?), À la pleine conscience (quand avez-vous médité pour la dernière fois avec une application comme Headspace?) Et même au lavage des mains.

Apple Health est détaillé, mais il pourrait utiliser une actualisation de l’interface utilisateur.

Bien que j’aime la façon dont toutes ces informations sont affichées au même endroit, j’ai personnellement le sentiment que l’interface utilisateur pourrait nécessiter du travail. Il serait également intéressant de voir des graphiques montrant les relations entre ces différents points de données. Ne serait-il pas formidable de voir comment quelque chose comme la pratique de la pleine conscience pourrait prédire la qualité du sommeil?

Vous pouvez également choisir de remplir plus de données sur vous-même en cliquant sur l’icône de profil en haut à droite et en choisissant Détails de la santé. Vous pouvez également ajouter votre identifiant médical ici. Ceci est utile en cas d’urgence médicale.

Cliquez sur « Afficher toutes les données de santé » et vous serez redirigé vers une page contenant des informations plus détaillées. Ce qui est ici dépend des appareils et des applications que vous utilisez et s’ils prennent en charge Apple Health.

Les meilleures applications à utiliser avec Apple Health

Alors que de nombreuses applications partagent des données avec Apple Health – beaucoup trop pour que nous puissions les énumérer ici – il y en a quelques-unes qui fonctionnent particulièrement bien. Voici quelques-unes de nos recommandations:

WaterMinder: Cette application suit la consommation d’eau et fournit des rappels pour continuer à boire suffisamment. La déshydratation est à la fois courante et très dommageable pour beaucoup de gens.Headspace: Il s’agit d’une application bien connue qui fournit des méditations de pleine conscience guidées.MyFitnessPal: MyFitnessPal est peut-être l’application de suivi des calories la plus connue et la plus largement utilisée. C’est génial pour ceux qui essaient de perdre du poids. Endel: Endel crée des paysages sonores personnalisés pour améliorer la concentration ou vous aider à vous détendre. Il utilise les données de fréquence cardiaque de l’Apple Watch pour s’adapter à votre biométrie. C’est un peu cher pour ce que c’est, mais c’est cool.

Et si vous vous demandez quels trackers de fitness prennent en charge Apple Health, la réponse est à peu près tous. Si vous investissez dans un nouvel appareil et que vous êtes fan de l’application Santé, vous voudrez peut-être revérifier. Cependant, il y a fort à parier que si le produit existe depuis quelques mois, il se synchronise probablement avec Apple Health.

Qu’est-ce qu’Apple Fitness?

Apple Fitness, quant à lui, est l’application de suivi de la condition physique d’Apple pour l’Apple Watch. Sur la page Récapitulatif, vous trouverez vos mesures de la journée ainsi que les tendances et les entraînements, y compris les entraînements tirés de l’application Apple Health.

L’application Apple Fitness est simple et rationalisée, s’articulant autour de trois mesures principales. Celles-ci sont illustrées par les célèbres anneaux, qui se ferment progressivement tout au long de la journée au fur et à mesure que vous vous rapprochez de vos cibles.

Il y a trois anneaux:

Exercice: Complété par 30 minutes d’activité à ou au-dessus d’un rythme de marche rapide.Stand: Terminé en bougeant pendant au moins une minute pendant 12 heures de jour.Move: Terminé lorsque vous atteignez votre propre objectif personnel pour les calories actives brûlées.

Chaque fois que vous fermez une bague, vous serez récompensé par une petite fête à votre poignet. Vous pouvez ensuite revenir en arrière et voir comment vous avez fait sur les trois scores les jours précédents.

Bien que l’Apple Watch mesure des choses comme votre fréquence cardiaque, cela n’est pas montré ici. Cela permet de garder les choses simples, qui peuvent ou non être à votre goût.

Au bas de cette page, vous trouverez également une section Récompenses. Appuyez sur Afficher plus pour voir les récompenses qui vous ont été attribuées et celles que vous n’avez pas encore obtenues. Tout comme la poursuite des réalisations dans les jeux vidéo, ces récompenses peuvent vous inciter à vous dépasser et, espérons-le, à voir votre santé s’améliorer. Il est également agréable de voir votre engagement à être plus reconnu, même si vous ne poursuivez pas un badge en particulier.

Qu’est-ce qu’Apple Fitness Plus?

Apple Fitness Plus (alias Apple Fitness +) est une autre offre d’Apple avec un nom très générique. Cependant, Apple Fitness Plus est assez différent. Plutôt que de suivre les données, Fitness Plus est une plate-forme de fitness qui propose un catalogue de vidéos d’entraînement guidées pour 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Vous avez besoin d’une Apple Watch pour utiliser Apple Fitness Plus, car c’est ce qui permet un argument de vente unique: des recommandations personnalisées et un suivi automatique.

Vous pouvez accéder à Apple Fitness Plus via l’App Store ou via une Apple TV, mais vous pouvez également le trouver en appuyant sur l’onglet Fitness + dans l’application Fitness. Il y a un essai gratuit d’un mois, donc il n’y a aucun mal à le vérifier.

La suite de santé d’Apple par rapport aux autres plates-formes de suivi de la condition physique

Apple Health (ainsi que Apple Fitness et Fitness Plus) est une proposition unique par rapport aux offres d’autres fabricants de trackers de fitness. Plutôt que de rassembler des données à partir d’une seule source, l’application Santé fournit des informations provenant d’une grande variété de sources.

Cela met en évidence le principal argument de vente d’Apple en matière de santé et de remise en forme: sa polyvalence et sa prise en charge des applications tierces. Hors de la boîte, l’Apple Watch est un tracker de fitness assez basique (bien que bien fait et avec une précision précise). C’est en choisissant parmi la gigantesque gamme d’applications tierces que l’Apple Watch prend vraiment tout son sens. Soudainement, l’Apple Watch peut faire des choses que peu d’autres trackers de fitness peuvent faire, comme écouter de la musique en fonction de votre fréquence cardiaque. Grâce à Apple Health, toutes ces données uniques sont stockées dans un seul endroit pratique.

La grande concurrence pour Apple Health, cependant, est Google Fit.

Comme Apple Health, la tâche principale de Google Fit est de conserver toutes les données de vos différentes applications et plates-formes de fitness en un seul endroit. Ces informations sont combinées pour fournir des minutes de mouvement et des points cardio. Ces scores résultent de la collaboration avec l’American Heart Association et représentent essentiellement l’activité et l’exercice.

Bien que votre choix de plate-forme soit probablement dicté par votre système d’exploitation (la santé n’est bénéfique que pour les utilisateurs iOS), il existe également d’autres différences entre Google Fit et Apple Health. Dans l’ensemble, Apple Health propose une liste plus complète de mesures et fournit des tendances et des progrès plus détaillés. Par exemple, Apple Health prend en charge les données relatives à l’alimentation, au taux d’alcool, à la glycémie, etc.

Mais avec ses minutes de mouvement et ses points cardio, Google Fit fonctionne davantage comme une plate-forme de fitness à part entière. Il est également possible d’intégrer les données Google Fit avec Apple Health.

C’est donc votre guide complet sur Apple Health, Apple Fitness et Apple Fitness Plus. C’est un ensemble d’outils puissant qui permet aux utilisateurs iOS de faire plus avec les données de santé et de forme physique. Mais que pensez-vous de la plateforme? Utilisez-vous Apple Health ou Google Fit? Faites le nous savoir.