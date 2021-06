Apple ‘homeOS’ repéré dans la liste d’emplois avant la WWDC, car les plans d’Apple pour la technologie de la maison intelligente restent flous

Mettre à jour: La liste des offres d’emploi a été mise à jour pour supprimer la mention homeOS et la remplacer par des références à tvOS et HomePod.

Une référence intrigante à un nom de plate-forme logicielle Apple auparavant inconnu, homeOS, a été repérée dans une liste d’emplois d’une entreprise. La découverte est un autre point de données pour rejoindre le tas de rumeurs entourant l’intérêt d’Apple pour la maison intelligente. Les récents lancements de produits Apple dans ce domaine ont été quelque peu décevants, comme l’arrêt du plus grand haut-parleur HomePod et la sortie d’une mise à jour très mineure de l’Apple TV 4K.

Le nom ‘homeOS’ est stylisé pour correspondre à l’appellation des autres plates-formes d’Apple, comme iOS, tvOS et macOS avec une lettre minuscule et aucun espace entre le préfixe et le suffixe ‘OS’. Cela suggère qu’il aura une présence en contact direct avec les clients à un moment donné dans le futur.

Comme rapporté par . l’année dernière, le HomePod et le HomePod mini exécutent une variante de tvOS. Pour les clients, les mises à jour logicielles pour le HomePod sont simplement appelées mises à jour logicielles génériques.

Il est possible qu’en interne cette version de tvOS soit appelée « homeOS » et que ce détail ait innocemment été divulgué dans la copie de la liste d’emplois d’Apple. Cela pourrait également être un aperçu de quelque chose de plus large, peut-être un nouveau système d’exploitation qui fonctionnera sur le futur matériel Apple non encore annoncé.

En avril, Bloomberg a annoncé qu’Apple travaillait sur des produits ambitieux pour la maison intelligente, notamment un décodeur combiné qui rivaliserait avec le Roku Streambar. L’un des projets en cours de développement est censé ressembler à un HomePod avec un écran tactile, ressemblant à un iPad sur un bras robotique qui peut se déplacer et se tordre pour faire face à la personne dans la pièce.

Dans une récente interview, Apple Home VP a déclaré que la société s’engageait dans les produits audio pour la maison intelligente malgré l’arrêt récent du haut-parleur HomePod. Apple est également membre fondateur de l’initiative Matter, un nouveau protocole basé sur des normes pour les accessoires de maison intelligente. On s’attend à ce que l’application Home dans iOS 15 puisse s’intégrer nativement avec les prochains accessoires Matter.

Nous devrons attendre la WWDC la semaine prochaine pour voir si quelque chose de tangible sort de cette découverte ‘homeOS’.

