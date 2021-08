Apple HomePod Mini prend désormais en charge le streaming mains libres direct depuis Gaana : pourquoi c’est important

in

À l’heure actuelle, le haut-parleur intelligent Rs 9 900 permet la diffusion directe de musique depuis Apple Music par défaut

Apple HomePod : Gaana, un service de streaming musical populaire, prendra désormais en charge le streaming musical mains libres à l’aide de commandes vocales sur le HomePod Mini d’Apple. À l’heure actuelle, le haut-parleur intelligent Rs 9 900 permet la diffusion directe de musique à partir d’Apple Music par défaut, mais avec cela, les utilisateurs auraient un service de diffusion alternatif ainsi qu’une bibliothèque supplémentaire complète à laquelle Siri peut accéder à l’aide de l’appareil. Ceci est d’autant plus important que Gaana possède une bibliothèque musicale indienne assez étendue dans plusieurs langues indiennes. Cela rend Gaana plus attrayant pour le public indien qui souhaite écouter une plus grande variété de chansons en langues indiennes.

Gaana fournit un service dans les modèles gratuits et payants, et HomePod Mini permet le streaming mains libres, que l’utilisateur ait un forfait gratuit ou payant. Cependant, pour que cela fonctionne, les utilisateurs doivent d’abord activer le service sur l’application Gaana dans un appareil iOS lié au HomePod Mini. Pour configurer cela, les utilisateurs doivent se rendre dans l’onglet Paramètres, puis sélectionner “Se connecter avec HomePod”. À la suite de cela, des instructions supplémentaires seraient données aux utilisateurs à l’écran, à la suite desquelles ils pourraient activer cette fonction pour leur HomePods Mini.

Une fois le service activé, de simples commandes vocales indiquant à Siri de jouer une chanson spécifique de Gaana permettraient aux utilisateurs de profiter de la diffusion de chansons directement depuis la plate-forme. Il s’agit d’un développement important de la part de Cupertino, car il n’autorisait auparavant que la musique mains libres en streaming à partir du service de streaming musical Apple Music.

Alors que HomePod Mini pouvait diffuser de la musique à partir d’Amazon Prime Music et de Spotify, cela devait être fait à l’aide d’un smartphone faisant office de contrôleur. De plus, pour cela, une connexion AirPlay devait être établie entre les deux appareils.

Ceci est également essentiel car Cupertino a toujours cherché à créer un écosystème Apple, ce qui signifie que ses appareils offrent une prise en charge limitée des appareils et services tiers, et HomePod et HomePod Mini ne font pas exception, Apple Music étant le service par défaut. En fait, le haut-parleur intelligent ne peut pas être connecté à d’autres appareils simplement par Bluetooth, ce qui nécessite une connexion Apple AirPlay entre l’appareil et le HomePod pour diffuser d’autres contenus.

Ce changement pourrait donc indiquer une politique plus ouverte de la part d’Apple, ne serait-ce qu’en ce qui concerne les services proposés par son HomePod.

Apple est actuellement impliqué dans une bataille juridique avec Epic Games pour sa politique consistant à facturer aux développeurs une commission de 30% et à ne pas autoriser l’installation d’applications tierces. Ce dernier a également été mis en évidence par le tribunal, qui a demandé des explications sur les raisons pour lesquelles Apple n’autorisait pas le téléchargement d’applications sur son iPhone comme il l’a fait pour Mac. Bien qu’Apple ait apparemment évité le problème en mettant l’accent sur la sécurité des utilisateurs, ce support aussi Gaana, un service tiers, bien que limité, pourrait être une étape de la part de Cupertino pour surmonter le récit anticoncurrentiel qui gagne plutôt du terrain parmi les gens.

