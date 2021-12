Apple iMac con descuentazo en Worten: llévatelo rebajado 444€

Si tienes que renovar tu ordenador Apple iMac buscas un modelo que sea especialmente potente y que te ofrezca todo lo máximo de lo que es capaz la compañía de Cupertino, hay una oferta que no debes perderte. Esta permite que te hagas con un equipo potentísimo con un descuento pocas veces visto en la tienda Worten.

El modelo del que hablamos tiene un acabado en aluminio de lo más llamativo y cuenta con una pantalla excepcional. Esta que es de 27 poulgadas tiene una resolución de nada más y nada menos que 5.120 x 2.880 pixels. Es decir, que es 5K. De esta forma, se comporta de forma excepcional a la hora de mostrar cualquier tipo de contenido, aquí incluimos todo lo que tiene que ver con el apartado multimedia ya que incluso las opciones de creación tienen una precisión fantástica. Po cierto, el trabajo realizado para que las dimensiones sean reducidas es excelente debido a que son las siguientes: 24,6 , 60,6 x 76,3 centimetros. Es decir, que este All in One Lo podrás colocar en cualquier lugar.

Otra de las excelentes virtudes que vas a encontrar en este ordenador tiene que ver con el hardware principal. Este consta de un processeur Intel Core i5 de seis núcleos que es capaz de trabajar a una frecuencia de hasta 4,5 GHz. Si a esto le sumas que integra 8 Go de RAM y una gráfica dedicada AMD Radeon Pro 5300 con cuatro gigas, debes tener muy claro que cualquier cosa que desees ejecutar con este equipo lo podrás hacer -y siempre con una excelente experiencia de uso ya que le sobra potencia por los cuatro costados-.

Un descuento impresionante

Ahora mismo el ahorro disponible en Worten asciende a nada menos que 444 euros, una verdadera ganga que no debes dejar pasar si estás buscando All in One para tu casa o el trabajo. De color plata y con un almacenamiento de SSD de 256 Go que también asegura un excelente comportamiento a la hora de gestionar los datos ya sea en la lectura o la escritura, te dejamos el enlace que tienes que utilizar para realizar la compra con total seguridad desde casa y sin tener que sumar nada por los gastos de envío. Es el siguiente :

Plus d’informations sur l’iMac Apple

Lo primero que debes saber es que al comprar el equipo con él llega tanto un teclado con un ratón inalámbrico que te permite sacar partido desde el primer momento al ordenador y que cuentan con un diseño tan llamativo como útil (aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con la economía). Además, no le faltan altavoces estereo con los tartes poder escuchar música con una buena calidad y tampoco una caméra frontale que te permitirá realizar visioconférences con une calidad de imagen bastante notable.

Con todo lo dicho está claro que este es uno de los Apple iMac que debes valorar seriamente si estás buscando ordenador muy potente con el que puedes realizar cualquier tipo de cosa. Aparte, y esto no es menos importante, debes saber que la conectividad que ofrece es excelente ya que incluye todas las opciones inalámbricas que se pueden necesitar aparte una buena cantidad de puertos entre los que destacan clé USB et dos Thunderbolt 3. Un completo ordenador All in One de excelente factura.