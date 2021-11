Apple impose des conditions strictes aux États-Unis pour les identifiants numériques dans l’application Wallet

L’accord d’Apple avec les États américains cherchant à ajouter des cartes d’identité numériques telles que des permis de conduire à l’application Wallet comprend des conditions et des frais stricts à la charge du contribuable, selon le consultant en technologies financières Jason Mikula et CNBC.



La possibilité d’ajouter un permis de conduire ou une pièce d’identité à l’application Wallet est une nouvelle fonctionnalité d’iOS 15. Les clients pourront appuyer sur l’icône plus en haut de l’application Wallet pour ajouter leur pièce d’identité, puis appuyer simplement sur leur iPhone ou Apple. Regardez sur un lecteur d’identité à un point de contrôle de la TSA, sans sortir leur carte physique.

Des documents confidentiels consultés par Mikula et CNBC révèlent prétendument qu’Apple impose des conditions générales strictes aux États américains cherchant à mettre en œuvre la nouvelle fonctionnalité. Les coûts liés au respect de ces exigences, tels que l’embauche de personnel, la gestion de projet, le marketing et le financement, seront facturés au contribuable sans aucun soutien financier d’Apple.

L’entreprise exige des États qu’ils maintiennent de manière indépendante les systèmes utilisés pour émettre et entretenir les informations d’identification, embaucher des chefs de projet pour répondre aux demandes d’informations d’Apple, vérifier les identifiants, effectuer des tests de qualité pour s’assurer que les identifiants numériques répondent aux exigences d’Apple, commercialiser « de manière visible » la fonctionnalité, « de manière proactive ». offrir des identifications numériques chaque fois qu’un citoyen obtient une nouvelle carte ou une carte de remplacement, et encourager les agences gouvernementales étatiques et fédérales à adopter largement les identifications numériques.

Apple a « la seule discrétion » pour un certain nombre d’aspects clés du programme, y compris quels appareils seront compatibles avec les identifiants numériques, comment les États rendent compte des performances de la fonctionnalité et sa date de lancement. Apple insiste également sur la possibilité d’examiner et d’approuver tout le marketing d’État pour la fonctionnalité.

Ces termes ont apparemment été inclus dans un protocole d’accord de sept pages signé par la Géorgie, l’Arizona, le Kentucky et l’Oklahoma. Selon CNBC, l’accord « dépeint principalement Apple comme ayant un degré élevé de contrôle sur les agences gouvernementales responsables de la délivrance des cartes d’identité ».

La Géorgie et l’Arizona devraient être les premiers États à offrir aux citoyens la possibilité d’ajouter leur permis de conduire à l’application Wallet, mais n’ont pas encore lancé le programme. CNBC a noté que bien qu’elle ait examiné les contrats de ces États, elle n’avait pas vu les accords exacts pour le Connecticut, l’Iowa, le Maryland et l’Utah, les quatre autres États qui ont souscrit au programme d’identification numérique d’Apple.