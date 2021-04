Apple Inde enregistre de bonnes performances

Apple suit l’exercice d’octobre à septembre pour publier ses chiffres financiers et pour le trimestre de janvier à mars, la société a enregistré un chiffre d’affaires record de 89,6 milliards de dollars.

La performance d’Apple en Inde est restée solide au cours de la période janvier-mars. Le fabricant d’iPhone est resté la marque leader dans le segment haut de gamme, qui comprend des smartphones coûtant plus de Rs 30 000.

Selon les analystes, Apple détenait une part de 48 à 49% dans le segment premium avec des expéditions d’environ un million d’appareils au cours du trimestre; L’iPhone 11 reste l’appareil le plus vendu pour la société basée à Cupertino en Inde, avec une forte demande également pour l’iPhone 12.

Au cours du trimestre précédent d’octobre-décembre également, Apple a réussi à vendre plus d’un million d’appareils dans le pays. Tiré par les fortes ventes, Apple a réussi à capturer une part de 3% dans le segment global des smartphones.

Selon les analystes et les responsables, sur la lancée, Apple Inde devrait réaliser des ventes de l’ordre de 2,2 à 2,4 milliards de dollars au cours de l’exercice en cours. Mais malgré une performance aussi solide, la part d’Apple India reste minuscule ou inférieure à 1% dans le chiffre d’affaires global de l’entreprise.

Contrairement au reste du monde, en Inde, le modèle précédent d’Apple reste le plus vendu. Par exemple, l’iPhone 11 est actuellement le modèle le plus vendu en Inde, tandis que dans d’autres pays, l’iPhone 12 est l’appareil le plus vendu. Cette tendance existe depuis plusieurs années et la principale raison est la faiblesse des prix des modèles précédents. Selon les responsables, l’iPhone 11, l’iPhone SE 2000 et l’iPhone XR sont les appareils les plus vendus d’Apple en Inde et tous ces appareils sont fabriqués dans le pays. Environ 65% à 70% de ce qu’Apple vend en Inde est fabriqué localement et ce nombre passera bientôt à 75% à 80% avec la fabrication locale de l’iPhone 12.

Si les appareils sont fabriqués en Inde, les clients économisent environ 10% à 12% sur le prix. Par exemple, pour importer un iPhone, un droit de douane de base (BCD) de 22% doit être payé et avec 18% de TPS, les consommateurs doivent payer 40% de taxes sur un iPhone. Mais si l’appareil est fabriqué en Inde, il n’est plus nécessaire de payer 22% de BCD. Un consommateur doit encore payer des taxes de 8% à 10% pour le PMP (programme de fabrication par étapes) car divers composants sont importés.

Selon Counterpoint, Apple a continué de poursuivre sur sa lancée à partir du quatrième trimestre 2020. La société a connu une croissance de 207% en glissement annuel au premier trimestre 2021. «Une forte demande pour l’iPhone 11 associée à des offres agressives sur l’iPhone SE 2020 et une expansion en ‘ Les capacités de Make in India sont les moteurs de cette croissance. Apple a également enregistré plus d’un million d’expéditions pendant deux trimestres consécutifs pour la première fois », a déclaré Counterpoint.

