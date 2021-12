Apple informe les développeurs des changements de certificat à venir

Apple a informé mercredi les développeurs des changements de certificats à venir pour les applications et les notifications push, qui auront un impact sur certains logiciels en fonction de la version Xcode utilisée par le développeur.

Comme annoncé par la société sur le site Web d’Apple Developer, certaines mises à jour de certificats seront disponibles pour le service Apple Push Notification (APN) et l’ID de développeur à partir du 27 janvier 2022.

Les certificats APN sont requis pour activer les notifications push dans les applications et les sites Web sur Safari, et maintenant ces certificats seront émis à partir d’un nouveau certificat intermédiaire.

Les certificats SSL APNs seront émis à partir d’un nouveau certificat intermédiaire (Worldwide Developer Relations G4 sub CA) exclusivement axé sur les APNs. Une fois le nouveau certificat actif et disponible au téléchargement, vous pourrez l’utiliser pour envoyer des notifications push aux applications (y compris VoIP), aux complications, aux sites Web sur Safari et aux passes Apple Wallet.