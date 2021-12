Apple informe les développeurs des prochaines mises à jour des certificats

Les développeurs doivent garder à l’esprit certaines choses juste avant les vacances.

Dans une mise à jour sur le site Web d’Apple Developer, Apple a annoncé que certaines mises à jour de certificats seront disponibles pour le service Apple Push Notification (APN) et l’ID de développeur.

Les développeurs peuvent lire l’annonce complète ci-dessous :

Certificat Intermédiaire Apple Worldwide Developer Relations (G4)

Les certificats SSL APNs seront émis à partir d’un nouveau certificat intermédiaire (Worldwide Developer Relations G4 sub CA) exclusivement axé sur les APNs. Une fois le nouveau certificat actif et disponible au téléchargement, vous pourrez l’utiliser pour envoyer des notifications push aux applications (y compris VoIP), aux complications, aux sites Web sur Safari et aux passes Apple Wallet.

Certificat intermédiaire d’identification de développeur Apple (G2)

Les certificats numériques que vous utilisez pour signer votre logiciel et les packages d’installation sur macOS seront émis à partir d’un nouveau certificat intermédiaire d’identification de développeur qui expire le 16 septembre 2031. Les certificats d’identification de développeur nouvellement émis associés au nouveau certificat intermédiaire peuvent être utilisés pour signer le logiciel sur Xcode 11.4.1 et versions ultérieures. Si vous exécutez Xcode 13.2 ou une version ultérieure, le certificat mis à jour sera automatiquement téléchargé lorsque vous signerez le logiciel après le 28 janvier 2022. Si vous utilisez une version antérieure de Xcode, vous pouvez télécharger le certificat manuellement ou créer des certificats compatibles avec les versions précédentes. de Xcode.