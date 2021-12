Apple informe les fournisseurs que la demande d’iPhone 13 s’affaiblit

Un nouveau rapport affirme que les fournisseurs de composants Apple ont été informés que la demande pour son meilleur iPhone, l’iPhone 13, s’affaiblit alors que les consommateurs renoncent à essayer d’en obtenir un.

Selon Bloomberg :

Apple Inc., souffrant d’une crise mondiale de l’offre, est désormais confrontée à un problème différent : le ralentissement de la demande. La société a déclaré à ses fournisseurs de composants que la demande pour la gamme iPhone 13 s’était affaiblie, ont déclaré des personnes proches du dossier, signalant que certains consommateurs ont décidé de ne pas essayer d’obtenir l’article difficile à trouver.

Apple aurait déclaré à certains fabricants de composants que les commandes pourraient ne pas se matérialiser malgré la réduction de la production de l’iPhone 13 jusqu’à 10 millions d’unités auparavant en raison de pénuries de puces. Le rapport indique :

Mais l’espoir était de combler une grande partie de ce déficit l’année prochaine lorsque l’offre devrait s’améliorer. La société informe désormais ses fournisseurs que ces commandes pourraient ne pas se concrétiser, selon les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions sont privées.

Apple a eu du mal à répondre à la demande de l’iPhone 13 depuis son lancement, détournant même certaines pièces et composants destinés à la production d’iPad vers l’iPhone pour essayer de suivre le rythme. Apple a perdu quelque 6 milliards de dollars de bénéfices au quatrième trimestre de 2021 en raison de contraintes d’approvisionnement et a averti que ce nombre pourrait être encore plus élevé au cours du trimestre de vacances.

