Apple intègre Luxshare Precision de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 13 pour atteindre ses objectifs de production

Apple fait appel à davantage de fournisseurs chinois alors qu’il cherche à atteindre des objectifs ambitieux pour la production de l’iPhone 13, selon un nouveau rapport de Nikkei Asia.



Apple devrait produire entre 90 et 95 millions d’iPhones jusqu’en janvier, selon un précédent rapport Nikkei, et la société chinoise Luxshare Precision Industry a remporté 3% des commandes des rivaux taïwanais Foxconn et Pegatron.

Luxshare commencera à construire l’iPhone 13 Pro – comme le modèle premium devrait s’appeler – ce mois-ci, selon des sources, une percée majeure pour une entreprise qui n’a jamais produit d’iPhone seule. Les nouveaux venus dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple commencent normalement par fabriquer des modèles d’iPhone plus anciens. Deux sociétés que Luxshare a acquises l’année dernière, le fabricant sud-coréen de modules de caméra Cowell et le fabricant de cadres métalliques Casetek de Taïwan, fourniront également des composants et des pièces clés pour les nouveaux iPhones de cette année, ont indiqué des sources proches du dossier.

Malgré le faible pourcentage de production d’iPhone de Luxshare cette année, son implication aurait secoué les fournisseurs rivaux ‌iPhone‌ qui se méfieraient de la compétitivité du fabricant chinois et de la possibilité qu’il puisse voler de plus gros morceaux de commandes à l’avenir.

La capacité de Luxshare à s’introduire dans la production d’iPhone‌ intervient malgré les restrictions commerciales américaines sur la Chine, dont l’implication croissante dans la chaîne d’approvisionnement lucrative d’Apple se serait faite au détriment de ses rivaux aux États-Unis, à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud.

Par exemple, Lens Technology, basée en Chine, n’a fourni que des dos en verre et des verres de protection pour les iPhones, mais cette année, elle fournira également pour la première fois des boîtiers métalliques, selon Nikkei.

Pendant ce temps, le plus grand fabricant chinois d’objectifs pour smartphones, Sunny Optical Technology, serait également entré pour la première fois dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone, fournissant une petite quantité d’objectifs de caméra arrière.

La nouvelle fait suite à plusieurs rapports suggérant que BOE Technology commencera bientôt à fournir des panneaux OLED pour l’iPhone 13, en attendant l’approbation d’Apple, plusieurs autres fournisseurs et assembleurs chinois attendant dans les coulisses.

Le rapport d’aujourd’hui met en évidence la mission continue d’Apple de diversifier autant que possible sa chaîne d’approvisionnement, de réduire les risques et d’améliorer son pouvoir de négociation entre les principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement comme Foxconn et Samsung, qui ont traditionnellement dominé la production d’iPhone‌.

Les modèles ‌iPhone 13‌ devraient être annoncés le mois prochain et ressembleront à la gamme ‌iPhone‌ 2020, avec quatre appareils dans des tailles comprenant 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces, avec deux des iPhones haut de gamme Des modèles “Pro” et deux positionnés comme des appareils moins coûteux et plus abordables.

Pour tout ce que nous savons sur les nouveautés de la série ‌iPhone 13‌, n’oubliez pas de consulter notre résumé dédié.