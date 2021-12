Apple intensifie ses efforts pour amener plus de production de puces en interne avec un nouveau bureau dédié

Apple aurait intensifié ses efforts pour amener plus de production de pièces d’iPhone en interne. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple construit un nouveau bureau axé sur le développement de puces internes, remplaçant les puces qui ne sont actuellement pas fournies par Broadcom et Skyworks.

Apple et Broadcom ont conclu un accord de deux ans en janvier 2020. Dans le cadre de cet accord, Broadcom a accepté de fournir à Apple des composants sans fil supplémentaires. Broadcom avait fourni à Apple des composants et des modules de radiofréquence pour l’iPhone avant cet accord, l’accord de 2020 a donc marqué une expansion de la relation entre Broadcom et Skyworks.

En décembre 2019, la rumeur disait que Broadcom explorait une éventuelle vente de son activité de puces sans fil RF, certains analystes prédisant qu’Apple pourrait être un prétendant potentiel. Cela n’a finalement pas abouti.

Pendant ce temps, Skyworks a compté sur Apple pour plus de la moitié de ses revenus ces dernières années. Plus tôt cette année, cependant, la société a réduit sa dépendance à l’égard d’Apple avec un accord d’acquisition distinct de 2,75 milliards de dollars.

