Apple intensifie ses efforts pour vacciner ses employés, mais n’impose pas de vaccins

Apple pousse davantage ses employés aux États-Unis à se faire vacciner maintenant que la Food and Drug Administration a officiellement approuvé le vaccin Pfizer COVID-19, rapporte Bloomberg.



Apple a lancé une nouvelle page Web interne, envoyé une note aux employés et organise des discussions internes dans le cadre de sa campagne de vaccination.

“Apple demande à tous ceux qui ont accès au vaccin et peuvent se faire vacciner de le faire dès que possible”, a déclaré la société dans la note envoyée au personnel jeudi soir. Sumbul Desai, vice-président des efforts de santé d’Apple, et Kristina Raspe, vice-présidente en charge de l’immobilier, organisent également des discussions pour encourager les employés à se faire vacciner.

La page Web créée par Apple explique la variante delta et comment se faire vacciner peut aider à prévenir sa propagation. Apple offre également des bons aux employés pour se faire vacciner via Walgreens, et il fournit des vaccinations sur place dans la région de la baie de San Francisco et à Austin, au Texas. Apple accorde aux employés des congés payés pour les rendez-vous pour les vaccins et des congés de maladie payés pour ceux qui souffrent d’effets secondaires.

Apple n’oblige pas ses employés à se faire vacciner, ce qui est différent des autres entreprises technologiques de la région. Google et Facebook exigent tous deux que les employés soient vaccinés, mais selon Bloomberg, Apple ne l’a pas fait pour le bien de la vie privée des employés.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a mis en place des tests plus fréquents pour les employés des entreprises et des détaillants, leur demandant de passer des tests COVID-19 jusqu’à trois fois par semaine.

Apple prévoyait initialement que les employés retournent au travail trois jours par semaine en septembre, mais avec l’augmentation continue des cas, les employés de l’entreprise pourront travailler à domicile jusqu’en janvier 2022 au moins.

