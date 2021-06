Apple interroge les développeurs sur les événements en personne et virtuels à la fin de la WWDC 2021

Les deux derniers événements de la WWDC ont été complètement virtuels en raison de la pandémie de COVID-19. Alors que la WWDC 2021 commence à se terminer, Apple interroge désormais les développeurs sur leurs préférences entre les événements en personne et virtuels, les laboratoires, les sessions, etc.

Apple interroge les développeurs après la WWDC chaque année, et cette fois, l’accent est mis sur les événements en personne par rapport aux événements virtuels. Comme indiqué pour la première fois par le développeur Julian Schiavo sur Twitter, l’enquête de la WWDC 2021 de cette année pose la question suivante : « Quelle probabilité seriez-vous d’assister à une conférence en personne après avoir vécu un événement entièrement en ligne ? » Les options sont :

Très probable Assez probable Ni probable ni improbable Assez improbable Très improbable

Une question de suivi demande si les développeurs préfèrent participer aux événements suivants en personne ou en ligne :

Défis quotidiens Laboratoires technologiques Laboratoires de conception Sessions Plateformes Statue de l’Union App Review & App Store Labs Apple Design Awards Conférenciers invités et projecteurs sur les développeurs

Bien qu’Apple revienne presque certainement aux événements en personne dans une certaine mesure à l’avenir, il n’y a pas de calendrier pour un tel retour. De plus, comme nous l’avons détaillé dans le passé, il est probable que le meilleur compromis pour l’entreprise soit une approche hybride. Disposer à l’avenir de composants en personne et en ligne à la WWDC permettrait à Apple de continuer à rendre l’événement plus accessible à tous ceux du monde entier, tout en offrant un composant en personne à ceux qui souhaitent et peuvent y assister.

Que pensez-vous de l’avenir des événements Apple ? Prévoyez-vous que l’entreprise reviendra aux événements en personne le plus rapidement possible ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

