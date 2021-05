Apple interroge les utilisateurs d’Apple Watch sur les fonctionnalités de santé et mentionne la surveillance de la glycémie

Apple envoie maintenant une nouvelle enquête aux utilisateurs d’Apple Watch, cette fois pour en savoir plus sur la façon dont ses consommateurs l’utilisent pour surveiller les données de santé. Fait intéressant, la société demande si l’utilisateur a installé des applications pour surveiller les habitudes alimentaires, les médicaments et la glycémie.

Une capture d’écran de l’enquête a été partagée avec . par un lecteur brésilien, qui l’a reçue dans son e-mail vendredi. Dans l’e-mail, Apple dit vouloir des commentaires sur l’expérience utilisateur de l’Apple Watch, avec un lien pour soumettre les réponses.

L’enquête comporte une section dédiée aux fonctionnalités de santé, qui sont devenues un argument de vente majeur de l’Apple Watch depuis son introduction. Apple pose d’abord des questions sur les fonctionnalités intégrées à watchOS, telles que le comptage des pas, les vols montés, les sonneries d’activité, les rappels debout et l’application Workout – la société souhaite savoir lesquelles de ces fonctionnalités les consommateurs utilisent le plus.

Suite à ces questions, Apple pose également des questions sur les applications tierces pour la gestion des données de santé. L’enquête propose des options sur l’utilisation d’applications tierces pour le suivi des entraînements, la surveillance des habitudes alimentaires (y compris l’hydratation et la nutrition) et la gestion d’autres soins de santé (tels que les médicaments et la surveillance de la glycémie).

L’entreprise envoie souvent des sondages aux consommateurs afin de savoir ce qu’ils pensent d’un produit ou ce qui leur manque. Bien que les options mentionnées dans les enquêtes n’en font pas nécessairement un produit, des rumeurs récentes indiquent qu’Apple travaille sur un nouveau capteur de glycémie pour Apple Watch Series 7 – qui devrait être annoncé plus tard cette année.

En 2020, Apple a demandé à certains utilisateurs d’iPhone s’ils conservaient l’adaptateur secteur fourni dans la boîte. Des mois plus tard, l’iPhone 12 a été annoncé avec le chargeur non inclus. Une autre enquête a demandé ce que les utilisateurs pensaient de Face ID avant la sortie d’iOS 14.5 avec une option pour déverrouiller l’iPhone à l’aide de l’Apple Watch en portant un masque.

Capture d’écran de l’enquête (en portugais).

