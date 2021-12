Apple investit dans la réalité augmentée et prépare de nouveaux appareils tout en recrutant des cadres Meta | La technologie

Apple se déplace dans le but de devancer la concurrence dans le grand saut vers la réalité augmentée qui est attendu dans les années à venir.

Toute la réalité augmentée qui est annoncée n’a pas à voir avec le métaverse et nous en apprenons depuis longtemps sur les projets concurrents. Apple a annoncé ces derniers mois des nouvelles à cet égard, ou il y a eu des rumeurs plus ou moins fondées sur ses lunettes ou son casque centrées sur cette zone.

Afin de faire avancer ces projets, Apple n’investit pas seulement dans la technologie, il investit également dans le talent. L’une des dernières signatures de l’entreprise provient de la concurrence la plus directe dans ce secteur : Meta.

Dans la newsletter Power On de Bloomberg, ils ont publié qu’Apple avait acquis les services de Andrea Schubert, directrice de la communication et des relations publiques chez Meta, pour votre espace de réalité augmentée. Encore un nouveau départ pour une entreprise comme Meta qui a de plus en plus de mal à retenir ses employés.

De plus, sur Bloomberg aussi ont décrit certaines des avancées sur lesquelles ils travaillent avec leurs appareils de réalité augmentée qui chercheront à être utiles au travail, mais aussi dans les loisirs.

qu’ils peuvent afficher des cartes, jouer à des jeux, consulter des e-mails ou lire du texte de manière confortable il sera indispensable selon l’approche de l’entreprise qui cherchera à lancer différents modèles. Ce ne seront pas que des lunettes normales, elles se développent également équipement robuste pour une utilisation dans le secteur privé.

Dans ., ils rapportent qu’il y a des rumeurs selon lesquelles ils pourraient avoir deux écrans 8K afin d’offrir la meilleure résolution possible aux utilisateurs. Ils mettraient également en œuvre des capteurs 3D qui détecteraient les objets dans l’environnement et ils analyseraient les gestes des mains de l’utilisateur.

En général, il existe une multitude d’informations sur ce projet et on suppose qu’il y aura une petite gamme d’appareils. Aussi une annonce officielle est attendue dans le courant de 2022 d’une section d’Apple dont on parle beaucoup, mais en réalité cela a été assez peu confirmé.