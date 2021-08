Apple investit dans la startup de biotechnologie SweetBio et la société de capital-risque VamosVentures via REJI

Apple a annoncé aujourd’hui avoir investi dans la startup de biotechnologie SweetBio et la société de capital-risque VamosVentures dans le cadre de son initiative en pleine croissance pour l’équité raciale et la justice. Apple explique que SweetBio aide à guérir les patients grâce à son produit avancé de soin des plaies.

Apple a annoncé dans un communiqué de presse :

La start-up biotechnologique SweetBio et la société de capital-risque VamosVentures reçoivent un financement dans le cadre de la Racial Equity and Justice Initiative d’Apple

SweetBio a été fondée par l’équipe sœur et frère Kayla Rodriguez Graff et Isaac Rodriguez, dont la famille est originaire de Porto Rico. Leur objectif est le soin avancé des plaies pour tous, et pour y parvenir, ils ont exploité la puissance d’une source surprenante : le miel. Plus précisément, le miel de Manuka, qui est dérivé des abeilles pollinisant l’arbre de Manuka et s’est avéré avoir des propriétés antibactériennes et cicatrisantes, selon certaines études.

Dans le cadre de la Racial Equity and Justice Initiative (REJI) récemment lancée par Apple, la société a investi collectivement 50 millions de dollars dans un certain nombre d’entreprises qui se concentrent sur les entreprises appartenant à des Noirs et des Latinx, y compris VamosVentures.