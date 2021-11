Apple invite certains développeurs à essayer Swift Playgrounds 4 avant le lancement

Apple travaille sur une version mise à jour de son application Swift Playgrounds, un outil éducatif conçu pour apprendre aux enfants et aux adultes à utiliser le langage de programmation Swift lancé pour la première fois en 2016.



La nouvelle version de Swift Playgrounds a été annoncée pour la première fois lors de la conférence mondiale des développeurs de juin, et Apple permet désormais à certains développeurs de la tester en version bêta avant le lancement.

Les développeurs qui ont été invités ont dû signer un accord de non-divulgation pour y accéder, mais un développeur a partagé des captures d’écran et des détails avec ., nous donnant un aperçu rapide de l’application.



Avec Swift Playgrounds 4, les développeurs pourront soumettre leurs projets conçus avec le logiciel directement sur l’App Store, permettant la création d’applications sur l’iPad. Il y aura une interface simple et facile à utiliser pour soumettre une application à ‌App Store‌ Connect sans avoir besoin de Xcode sur Mac.

L’application permettra à ceux qui apprennent le code de prévisualiser et de voir les modifications en temps réel au fur et à mesure de leur saisie, comme décrit par . :

Swift Playgrounds 4 permet également aux utilisateurs de prévisualiser et de voir les changements en temps réel au fur et à mesure qu’ils tapent. L’édition en direct fonctionne également lorsque le développeur partage le projet avec quelqu’un d’autre via iCloud Drive, de sorte que plusieurs personnes peuvent travailler sur le même projet en même temps. Les utilisateurs peuvent même tester l’application en plein écran, explorer les commandes SwiftUI, rechercher dans tous les fichiers d’un projet, utiliser des suggestions de code en ligne rapides et basculer facilement entre Swift Playgrounds et Xcode (ou vice versa).