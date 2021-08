Apple iPad (2021) : rumeurs, date de sortie, prix, fonctionnalités, etc.

in

La tablette de base d’Apple est l’un des meilleurs iPad disponibles grâce à son prix très bas, offrant presque tous les avantages et avantages de l’écosystème Apple sans le prix supérieur de l’iPad Air. Bien qu’un nouveau ne soit sorti que l’année dernière, l’iPad 2020 arbore toujours l’ancien design et son processeur est un peu long dans la dent, c’est pourquoi nous sommes ravis de la nouvelle qu’un nouveau pourrait être en route.

Appelez-le iPad. C’est le nom qu’Apple utilise depuis un certain temps maintenant, agréable et simple à dire, c’est aussi basique que possible en ce qui concerne les tablettes Apple.

Concevoir

Comme mentionné, l’iPad actuel présente le grand design du menton et du front de l’ancien, ainsi qu’un bouton d’accueil qui abrite Touch ID. Cette conception a été dépassée ces dernières années par des appareils tels que le M1 iPad Pro (2021) et l’iPad Air, et il y a même un rapport selon lequel le prochain iPad Mini 6 d’Apple pourrait recevoir le traitement de refonte.

Cependant, des rapports indiquent que l’iPad de neuvième génération conservera son ancien design, mais sera plus fin que les versions précédentes. De Mark Gurman :

Dans une nouvelle vidéo Power On pour Bloomberg, Gurman a énuméré les mises à niveau et les attentes prévues pour l’iPhone 13 d’Apple, les nouveaux AirPod et un nouvel iPad mini, ainsi que les plans pour un nouvel iPad de neuvième génération : … ainsi qu’un nouvel iPad de neuvième génération, destiné aux étudiants, avec un facteur de forme plus fin et un processeur plus rapide.

Plus mince pourrait bien signifier plus léger, mais le manque de conception mise à jour pourrait en rebuter certains. Cependant, il semble impératif de maintenir le prix bas et ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un design plus ancien, Macotakara rapportant des nouvelles similaires en janvier.

Processeur

Comme indiqué ci-dessus, Mark Gurman affirme que le nouvel iPad sera doté d’un nouveau processeur. Au moment de la sortie, il a obtenu la puce A12 Bionic, qui est tombée dans l’ordre hiérarchique avec la sortie de l’A14 dans l’iPhone 12 la même année. Dans cet esprit, ne vous attendez pas au processeur A15 de l’iPhone 13. Même l’A14 pourrait être un étirement, surtout si Apple veut maintenir le prix bas.

Prix

L’iPad actuel d’Apple coûte 329 $, ou seulement 299 $ pour les étudiants. Comme le note Gurman, Apple oriente la prochaine tablette vers les étudiants, alors attendez-vous à une structure de prix similaire ou identique à celle actuelle.

Date de sortie

Une rumeur assez étrange a récemment suggéré qu’Apple prévoyait plus d’un événement en septembre, affirmant que l’iPad de neuvième génération pourrait alors sortir, ce qui signifie que cela pourrait n’être que dans quelques semaines. A partir du 20 août :

Un nouveau rapport de Digitimes concernant l’iPad d’Apple affirme qu’Apple prévoit d’organiser une “série de conférences de lancement de produits en septembre”. Nous avons déjà entendu plusieurs rapports selon lesquels nous pouvons nous attendre à ce que l’iPhone 13 soit lancé le mois prochain, et il est logique qu’Apple lance plus d’un nouveau produit lors de cet événement, tout comme il l’a fait l’année dernière avec l’iPhone 12, actuellement le meilleur iPhone d’Apple. . Digitimes indique qu’un nouveau modèle de base d’iPad, dont la rumeur veut une légère refonte, sera annoncé lors de l’un de ces événements en septembre.

Le prochain iPad ne sera probablement pas une mise à niveau impressionnante, mais quelques légères modifications devraient le garder pertinent sur le marché actuel tout en maintenant le prix bas, offrant aux futurs propriétaires de tablettes une incursion bon marché dans le monde des tablettes Apple.

