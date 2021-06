Apple iPhone 12 Pro Max : quelles offres sont disponibles ?

O

ut des quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 sortis à l’automne 2020, l’iPhone 12 Pro Max est l’option la plus grande et la plus lourde. Il a une longue durée de vie de la batterie, des performances de caméra avancées et est également le plus cher de la gamme.

Donc, si vous avez hâte de mettre la main sur un, quel type d’accord devriez-vous choisir ? Nous examinons les meilleures options…

Technologie et spécifications de l’iPhone 12 Pro Max

L’iPhone 12 Pro Max est le smartphone premium d’Apple, offrant toutes ses dernières technologies et spécifications les plus élevées.

Son écran Super Retina XDR est un panneau OLED de 6,7 pouces avec une densité de pixels de 458 pixels par pouce (PPI) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Tout compte fait, il produit une image très nette, sinon aussi fluide que certains de ses homologues Android à 120 Hz.

Chacun de ses quatre objectifs d’appareil photo (trois à l’arrière, un à l’avant) prend des photos à une résolution de 12 mégapixels (MP). Cela semble maigre par rapport aux objectifs 108MP et 50MP de Samsung et d’autres, mais c’est ce que le logiciel d’Apple fait avec ces mégapixels qui comptent – produire des photos pour rivaliser avec celles de tout autre fabricant.

La technologie de numérisation LiDAR améliore également les prises de vue nocturnes et contribue à ajouter de la profondeur à vos photographies. En termes de vidéo, le combiné vous permet de filmer en résolution 4K ultra-HD jusqu’à 60 images par seconde (FPS).

Le cerveau du combiné est le chipset Apple A14 Bionic, une configuration à six cœurs comprenant deux cœurs Firestorm à 3,1 GHz et quatre cœurs Icestorm à 1,8 GHz. Le Pro Max est livré avec 6 Go de RAM et un choix de mémoire interne de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

En parlant de choix, le téléphone est disponible en argent, graphite, or ou bleu Pacifique. Chaque version a un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68, ce qui signifie qu’elle survivra à une immersion jusqu’à 6 m d’eau pendant 30 minutes.

Sa batterie est une cellule de 3687 mAh que vous pouvez recharger rapidement à 50 % en 30 minutes. La recharge sans fil est également disponible via les accessoires MagSafe d’Apple.

Payez d’avance et obtenez une offre SIM uniquement

À environ 1 099 £, l’iPhone 12 Pro Max n’est pas bon marché. Il vaut la peine de rechercher soigneusement vos options.

L’un des moyens les plus économiques de payer pour un nouveau téléphone est d’acheter le téléphone directement et de profiter d’une offre SIM uniquement.

Si vous n’avez pas assez d’économies pour payer l’appareil à l’avance, ou si vous préférez ne pas les utiliser, vous pouvez économiser de l’argent en répartissant le coût avec une carte de crédit d’achat à 0 %.

Ce type de plastique vous permettra d’acheter le combiné à l’avance, puis de rembourser le montant dépensé en versements mensuels, sans aucun intérêt ajouté. Les offres sans intérêt durent généralement plusieurs mois, mais il est important de calculer exactement combien vous devrez rembourser chaque mois afin d’effacer votre solde avant la fin de l’offre à 0 %.

Par exemple, si vous dépensez 1 099 £ pour acheter le combiné et que votre carte de crédit offre 0 % pendant 20 mois, vous devrez effectuer un paiement mensuel de 55 £ pour vous assurer d’avoir remboursé l’intégralité du montant dû avant la fenêtre de 0 %. se termine et l’intérêt entre en jeu (1 099 £ divisé par 20).

Notez que vous pouvez obtenir une offre moins chère sur votre appareil si vous avez un iPhone existant à échanger.

Une fois que vous avez acheté votre combiné, vous devrez rechercher l’offre SIM seule la plus appropriée. Cela vous donnera une allocation mensuelle d’appels, de SMS et de données pour un prix fixe et s’avère souvent être un bon rapport qualité-prix.

De plus, de nombreuses offres SIM uniquement fonctionnent sur une base continue de 30 jours, vous donnant la possibilité de modifier ou de modifier votre forfait sans pénalité. Alternativement, vous pouvez choisir entre des plans de 12 mois et 24 mois.

Vous pouvez comparer une gamme complète d’offres SIM uniquement via ce lien.

Répartissez le coût en payant mensuellement

Une autre option consiste à choisir un contrat « payant mensuellement », où le coût du combiné, plus une quantité spécifiée de données, de SMS et de minutes sont tous regroupés pour un paiement mensuel fixe.

Si vous décidez de suivre cette voie, vous devrez considérer combien de temps vous êtes heureux de vous attacher. La plupart des contrats mensuels payants durent généralement entre 12 et 24 mois, mais de nombreuses offres iPhone 12 vous obligent à verrouiller jusqu’à 36 mois. Les contrats plus longs offrent généralement des prix plus compétitifs, mais moins de flexibilité.

Si vous devez résilier votre contrat plus tôt, vous devrez payer une pénalité qui peut être l’équivalent du montant que vous auriez payé si le contrat avait été maintenu. Assurez-vous d’en tenir compte avant de postuler.

Vous pouvez comparer une gamme complète d’offres de contrats mensuels ici.

Comment les coûts se comparent-ils?

En moyenne, vous cherchez à payer environ 50 £ par mois avec un contrat mensuel sur une période de trois ans, ce qui équivaut à 1 800 £ au total.

Les offres SIM uniquement, par exemple, peuvent commencer à partir de 7 £ par mois. Si vous deviez payer ce montant pendant trois ans, le coût total serait de 252 £. En ajoutant, disons, 1 099 £ pour le combiné, le coût global s’élèverait à 1 351 £.

Même avec une offre SIM uniquement de 20 £ par mois, votre coût total sur trois ans serait toujours moins cher à 1 819 £ – de plus, votre allocation de données serait considérablement plus élevée et vous ne seriez pas enfermé dans un long contrat.

Cela signifie que l’achat pur et simple d’un combiné et l’utilisation d’une offre SIM uniquement s’avère généralement être l’option la moins chère. Mais cela dépendra en partie de la quantité de données dont vous avez besoin et de la durée pendant laquelle vous êtes heureux d’être lié, alors effectuez toujours plusieurs comparaisons pour être sûr.