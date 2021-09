Apple iPhone 13 vs anciens iPhones : faut-il mettre à niveau ?

Table des matières

01vs iPhone 8 séries et plus anciennes02vs iPhone X03vs iPhone XS04vs iPhone 1105vs iPhone 1206Verdict

La série iPhone 13 récemment lancée par Apple comprend quatre smartphones, allant de l’iPhone 13 Mini à l’iPhone 13 Pro Max. Les conceptions sont inchangées par rapport à celles de leurs prédécesseurs, à l’exception d’une encoche plus petite et d’une configuration de caméra réalignée pour les deux iPhones plus petits. Cependant, vous obtenez les améliorations de performances attendues, une meilleure autonomie de la batterie, de nouveaux modes d’appareil photo et de nouvelles fonctionnalités logicielles grâce à iOS 15. Mais est-ce suffisant pour justifier une mise à niveau si vous avez un iPhone plus ancien ? Découvrons-le dans cette comparaison iPhone 13 vs anciens iPhones !

iPhone 13 contre iPhone 8, 8 Plus et versions antérieures

Si vous possédez toujours la série iPhone 8 ou un téléphone Apple encore plus ancien, il est probablement temps de procéder à une mise à niveau. Les iPhone 8 et 8 Plus de quatre ans étaient les derniers produits phares d’Apple à présenter le design classique de l’iPhone avec de grands cadres et le scanner d’empreintes digitales Touch ID. Les écrans de 4,7 pouces et 5,5 pouces de l’iPhone 8 et 8 Plus sont minuscules par rapport aux normes actuelles, l’iPhone 13 Mini étant la meilleure option si vous espérez conserver la même empreinte globale.

Vous obtiendrez de bien meilleures performances avec les nouveaux téléphones. Les écrans sont bien améliorés, en particulier si vous faites des folies sur les modèles iPhone 13 Pro dotés d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et tandis que les appareils photo de l’iPhone 8 étaient excellents pour leur époque, il vous manque toutes les dernières fonctionnalités matérielles et logicielles disponibles sur les téléphones les plus récents. Vous n’obtenez pas non plus de support 5G.

Il n’est pas surprenant que la série iPhone 13 soit meilleure que la gamme iPhone 8 à tous points de vue.

La seule chose dont vous n’avez pas à vous soucier est le progiciel lui-même. Chaque iPhone remontant à la série iPhone 6S est éligible pour une mise à niveau vers iOS 15 et la plupart de ses nouvelles fonctionnalités, à l’exception de celles qui reposent sur du matériel. Cependant, alors qu’Apple fait un excellent travail en optimisant son logiciel pour les téléphones plus anciens, vous pourriez commencer à voir une certaine lenteur avec le processeur A11 Bionic de l’iPhone 8 et 3 Go de RAM.

Il n’est pas surprenant que la série iPhone 13 soit meilleure que la gamme iPhone 8 et les iPhones plus anciens à tous égards. Si vous cherchez à mettre à niveau, c’est le moment idéal pour le faire.

iPhone 13 contre iPhone X

L’iPhone X a été introduit aux côtés de la série iPhone 8 en 2017 pour célébrer le 10e anniversaire de l’iPhone. L’iPhone X était aussi révolutionnaire pour Apple que le premier iPhone, introduisant une refonte complète de la conception avec l’affichage à encoche et presque sans lunette. Cet élément de design a été présent dans tous les iPhone à ce jour, à l’exception de l’iPhone SE 2020.

La série iPhone 13 est une mise à niveau digne de l’iPhone X.

Outre les changements de conception, tout ce que nous avons dit sur l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 8 tient ici. L’iPhone X est livré avec le même matériel que l’iPhone 8 Plus : deux caméras arrière de 12 MP, le SoC Apple A11 Bionic, 3 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Il est éligible pour une mise à niveau vers iOS 15, mais manquera des fonctionnalités spécifiques qui ne sont disponibles que sur les appareils exécutant l’A12 Bionic ou une version plus récente.

Le prix de lancement de l’iPhone X de 999 $ était intimidant à l’époque, mais il est courant dans le monde phare d’aujourd’hui. Le coût de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro est assez attrayant, et même le Pro Max à 1 099 $ est raisonnable pour tout ce que le téléphone offre. Il ne fait aucun doute que la série iPhone 13 est une mise à niveau digne de l’iPhone X.

iPhone 13 contre iPhone XS, XS Max et XR

La conception et les fonctionnalités de l’iPhone X se sont généralisées avec l’iPhone XS et XS Max. Comme auparavant, l’édition S était une mise à jour itérative. Il contient le dernier processeur, l’A12 Bionic, augmente la RAM et introduit une option de stockage plus élevée de 512 Go. Le XS Max avait le même matériel que son petit frère. Ce qui lui a donné son nom, c’est l’énorme écran de 6,5 pouces, le premier d’Apple à franchir le seuil des 6 pouces. Il avait également une batterie plus grande et offrait une meilleure autonomie.

En raison des prix en plein essor de la gamme phare, Apple a également introduit l’iPhone XR. Il offrait des performances phares et il y avait beaucoup d’options colorées parmi lesquelles choisir. Cependant, la qualité de fabrication et la configuration de l’appareil photo n’étaient pas aussi bonnes que les modèles haut de gamme, ce qui a permis à Apple de maintenir un prix relativement bas.

L’iPhone XS, XS Max et XR ont trois ans à ce stade, mais certains utilisateurs voudront peut-être le conserver un peu plus longtemps. La bonne nouvelle est que vous ne manquerez aucune fonctionnalité iOS 15 avec ces appareils, car ils sont tous deux alimentés par l’A12 d’Apple. Ce SoC, combiné à jusqu’à 4 Go de RAM, devrait également assurer le bon fonctionnement des choses. Bien sûr, la série iPhone 13 est meilleure dans tous les aspects et constitue certainement une mise à niveau digne. Mais si vous êtes curieux de connaître les grandes rumeurs que Apple réserve à ses produits phares de 2022, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas continuer à faire fonctionner la série XS pendant une autre année.

iPhone 13 contre iPhone 11

Apple a commencé ses itérations Pro et Pro Max avec l’iPhone 11. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max comportaient un matériel identique, la seule différence étant la taille de l’écran – 5,8 pouces contre 6,5 pouces – et la taille de la batterie. D’autre part, l’iPhone 11 standard avait un écran avec une résolution inférieure et une caméra arrière de moins, les éditions Pro ajoutant un téléobjectif.

Alimenté par l’Apple A13 Bionic et soutenu par 4 Go de RAM, la série iPhone 11 est toujours suffisamment puissante pour offrir des performances fluides avec iOS 15 et utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités logicielles. Il existe quelques différences clés qui font de l’iPhone 13 le meilleur des deux.

Les téléphones iPhone 13 sont livrés avec des écrans OLED qui offrent une meilleure expérience d’affichage que les écrans LCD de l’iPhone 11. Vous obtiendrez également de meilleures performances, plus de fonctionnalités d’appareil photo, une autonomie améliorée et une meilleure durabilité avec la série iPhone 13. L’expérience logicielle restera la même, cependant, et les caméras de l’iPhone 11 sont plus que suffisantes même en 2021.

À moins que vous n’ayez besoin du package de traitement et des appareils photo les plus récents et les plus performants, vous pouvez probablement conserver l’iPhone 11 pendant au moins un an. Cela dit, c’est là que les valeurs d’échange commencent à devenir bonnes, avec jusqu’à 500 $ pour l’iPhone 11 Pro Max.

iPhone 13 contre iPhone 12

David Imel / Autorité Android

Apple est passé de trois téléphones à quatre avec la série iPhone 12 avec l’introduction du Mini. La Mini offrait aux utilisateurs une taille gérable et, plus important encore, une option plus abordable.

Apple ne propose peut-être plus de téléphones édition S, mais la série iPhone 13 est une mise à jour assez itérative et pas si différente de l’iPhone 12. Cependant, il existe quelques mises à niveau notables qui pourraient vous inciter à acheter le nouveau téléphone.

Les différences de conception entre les deux séries sont minimes.

En termes de conception, les choses restent en grande partie les mêmes, à l’exception d’une petite encoche à tous les niveaux. Le module de caméra arrière est également plus visible sur les quatre téléphones et dans une nouvelle orientation diagonale sur l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13 standard.

En parlant de l’appareil photo, l’appareil photo ultra-large de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max est passé d’une ouverture ƒ/2,4 à ƒ/1,8, ce qui signifie qu’il devrait mieux fonctionner dans des conditions de faible luminosité. Les caméras des modèles non Pro restent les mêmes. Une autre mise à niveau réservée aux modèles Pro est le nouvel écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les quatre téléphones sont livrés avec des batteries plus grosses que leurs prédécesseurs. Le stockage du modèle de base a également été doublé et les modèles Pro offrent jusqu’à 1 To de stockage. Les téléphones iPhone 13 sont également plus rapides avec le nouveau A15 Bionic, mais nous devrons effectuer nos tests pour voir à quel point il est plus rapide.

L’iPhone 13 propose de nombreuses mises à niveau, mais rien dont vous auriez besoin de toute urgence si vous avez déjà l’iPhone 12. Si vous voulez vraiment faire le saut, vous pouvez obtenir jusqu’à 790 $ de réduction via les échanges, alors ce n’est pas la pire des options.

iPhone 13 vs iPhones plus anciens : faut-il mettre à niveau ??

Si vous avez un iPhone plus ancien que l’iPhone 11, il est probablement temps d’envisager une mise à niveau. Vous pourriez potentiellement conserver la série iPhone XS pendant encore un an, car l’A12 Bionic peut gérer toutes les nouvelles fonctionnalités logicielles que vous obtenez avec iOS 15. Cependant, les appareils iPhone 13 apportent des améliorations considérables à la table par rapport aux téléphones comme le XS et les anciens. . Ce n’est donc certainement pas un mauvais moment pour mettre à niveau.

Les choses sont un peu plus troubles avec l’iPhone 11 et encore plus avec la série iPhone 12. Les deux gammes restent extrêmement performantes et devraient fonctionner sans problème pendant plus d’un an ou deux. À moins que l’une des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 13 ne soit particulièrement attrayante, vous n’avez pas encore besoin de faire des folies sur les dernières nouveautés d’Apple.

Cependant, ce qui pourrait tenter les acheteurs potentiels, ce sont les excellentes valeurs de reprise. La série iPhone 11 pourrait vous faire économiser jusqu’à 500 $. D’autre part, la série iPhone 12 vous offre une remise maximale de 790 $. Bien sûr, gardez à l’esprit que vous pouvez obtenir encore plus si vous décidez de vendre votre téléphone.

Passerez-vous d’un ancien iPhone à un iPhone 13 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!