Apple iPhone, Samsung Galaxy et plus – .

Le Prime Day 2021 se rapproche de plus en plus, et ce sera probablement l’un des meilleurs moments de l’année pour les offres téléphoniques. Que vous recherchiez un iPhone, un téléphone Samsung ou autre, vous êtes au bon endroit pour les meilleures offres de téléphonie Prime Day.

Alternativement, si vous recherchez les meilleures offres téléphoniques Prime Day que nous avons pu trouver, lisez la suite.

Meilleures offres téléphoniques Prime Day

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’attendre le Prime Day pour obtenir une bonne affaire sur un téléphone. Nous mettrons à jour ce guide avant l’événement Prime Day, en veillant à ce que vous puissiez obtenir une offre exceptionnelle à l’avance, si vous le souhaitez. Et, bien sûr, pendant l’événement Prime Day, revenez pour en savoir plus.

OnePlus 8T

OnePlus fabrique certains des meilleurs téléphones du marché, et le OnePlus 8T est un parfait exemple de pourquoi. Le OnePlus 8T n’est pas le dernier téléphone OnePlus, mais il a toujours un superbe écran 120 Hz, d’excellentes performances et cette expérience logicielle simplifiée que les fans de OnePlus connaissent et adorent.

Samsung Galaxy Z Flip

Les téléphones pliables arrivent – et bientôt. Vous voulez vous mettre au courant de la tendance tôt ? le Samsung Galaxy Z Flip se plie comme un téléphone à clapet classique, mais lorsque vous le dépliez, vous obtenez un énorme écran interne. L’appareil a également d’excellentes performances, 256 Go de stockage, et plus encore. Notez que cet accord est pour un modèle renouvelé – donc si vous voulez un nouveau téléphone, vous devrez chercher ailleurs.

Motorola Moto G Power

le Motorola Moto G Power est un excellent moyen d’obtenir un téléphone solide à prix réduit. Le téléphone offre des performances décentes, un grand écran bord à bord et plus encore, le tout pour moins de 250 $. Il offre également l’expérience Android presque stockée de Motorola.

Motorola Edge

le Motorola Edge représente la vision de Motorola pour les prochaines années de ses téléphones. L’appareil offre un écran géant, 6 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’un système à quatre caméras pour une expérience de caméra polyvalente.

Quand est le Prime Day 2021?

Le Prime Day 2021 devrait se dérouler sur deux jours, pas un jour. Amazon a annoncé que les jours officiels du Prime Day 2021 seraient les 21 et 22 juin, et nous nous attendons à des offres différentes les différents jours. Donc, si vous ne trouvez pas l’offre parfaite pour vos besoins le premier jour, cela vaut la peine de vérifier le deuxième jour.

Quelles offres téléphoniques Prime Day sont attendues ?

Nous nous attendons à une tonne de bonnes affaires le Prime Day, sur toutes sortes de marques et de types de téléphones. Nous devrons attendre et voir quelles offres exactes apparaîtront, mais soyez assuré que certains excellents téléphones bénéficieront de réductions de prix.

Pour commencer, il est possible que nous voyions au moins quelques modèles d’iPhone. Il reste à voir si la dernière et la plus grande série d’iPhone 12 bénéficie ou non d’une baisse de prix importante, mais il existe également d’autres modèles à considérer, notamment l’iPhone SE, la série iPhone 11 de dernière génération, etc. Les offres iPhone ne sont pas courantes le Prime Day, mais il est toujours possible que cela change cette année.

Certains téléphones Android obtiendront certainement des offres aussi. Les téléphones Samsung Galaxy peuvent finir par obtenir les remises les plus importantes, y compris la série Samsung Galaxy S21. D’autres téléphones Samsung, comme le Samsung Galaxy A-Series, bénéficieront probablement également de remises.

Parmi les autres marques de téléphones pouvant bénéficier de remises, citons OnePlus, Motorola, etc.

