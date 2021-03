Apple joue le mème Craig Federighi pour l’invitation WWDC21

La longue attente d’Apple pour annoncer la WWDC 2021 est terminée. La Conférence mondiale des développeurs d’Apple aura lieu le 7 juin dans le cadre d’un événement entièrement en ligne. En plus d’être la première keynote que la société a confirmée pour 2021 jusqu’à présent, elle utilise le meme Craig Federighi qui est devenu viral lors de l’événement M1 Mac de l’automne dernier.

Comme nous pouvons le voir sur l’image présentée, un Memoji avec des lunettes regarde son MacBook et la luminosité de l’écran du Mac resplendit sur son visage.

Sur les lunettes Memojis, il est possible de voir le calendrier avec la date du 7 juin et 21 notifications. Comme vous l’avez probablement compris par vous-même, cela signifie que la WWDC 2021 se déroule le 7 juin 2021.

Il est également possible de voir l’application Xcode sur les lunettes, ce qui est logique en raison de l’attention des développeurs de la WWDC chaque année. Il est également possible de voir l’icône de l’application SF Symbols. L’icône la plus à gauche semble être l’icône SpriteKit, bien qu’il puisse également s’agir de l’application Transporter, que les développeurs peuvent utiliser pour télécharger des applications sur App Store Connect

Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’Apple va introduire des mises à jour pour son logiciel, ce qui signifie qu’iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et macOS recevront une mise à niveau appropriée. Comme . l’a récemment découvert, les logiciels de l’iPhone et du Mac cette année s’appelleront probablement iOS 15 et macOS 12.

En regardant à nouveau le Memoji avec des lunettes, il est au moins intriguant de penser qu’Apple pourrait faire allusion à ses Apple Glasses depuis que nous entendons des rumeurs à ce sujet depuis si longtemps. Bien qu’il semble peu probable que l’entreprise lance le produit en 2021, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, nous pourrions voir un aperçu des lunettes Apple à la WWDC 2021.

En dehors de tout cela, c’est agréable de voir Apple annoncer son premier événement de l’année et jouer sur le meme de Craig Federighi.

