Apple laisse entendre que les AirPod pourraient bientôt obtenir une fonctionnalité cachée impressionnante – .

Lorsque vous pensez aux AirPod, vous pensez à un autre produit Apple qui a redéfini une industrie. Le désir d’Apple de créer un iPhone tout écran l’a incité à retirer la prise casque de la série iPhone 7 en 2016. C’est à ce moment-là qu’Apple a annoncé les AirPod de première génération, qui étaient l’un des “correctifs” proposés par Apple aux acheteurs d’iPhone. l’absence du port audio 3,5 mm. Les AirPods sont devenus des best-sellers instantanés lors de leur lancement, forçant tous les concurrents d’Apple à suivre l’exemple d’Apple et à proposer des alternatives aux AirPods.

Apple a mis à niveau les AirPods avec un modèle de deuxième génération doté de meilleurs composants internes et d’une meilleure charge sans fil, puis a publié les AirPods Pro, qui présentaient un nouveau design et une prise en charge active de la suppression du bruit. Apple devrait mettre à niveau les AirPods et les AirPods Pro davantage cette année, plusieurs rumeurs détaillant déjà les modifications de conception et de fonctionnalités attendues. Alors que l’objectif principal des AirPod restera de fournir de l’audio sans fil à partir d’appareils à proximité, un cadre supérieur d’Apple a semblé confirmer que les écouteurs pourraient bénéficier d’une fonctionnalité cachée impressionnante.

Apple a annoncé quelques nouvelles fonctionnalités AirPods à la WWDC 2021 qui seront bientôt disponibles, notamment la prise en charge de Dolby Atmos, l’audio spatial pour les conversations FaceTime et une meilleure prise en charge de Find My. Mais Apple n’a rien dit sur les fonctionnalités liées à la santé qu’il envisage pour les écouteurs sans fil.

Nouvelles fonctionnalités des AirPods annoncées lors de la WWDC 2021. Source de l’image : Apple Inc.

Les rapports des mois précédents indiquaient qu’Apple envisageait d’ajouter des fonctionnalités de surveillance de la santé aux AirPod. Les célèbres Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg ont fait de telles affirmations dans des notes et rapports de recherche précédents, respectivement. La dernière mise à jour de Gurman sur les AirPods Pro 2 a affirmé qu’ils incluraient “des capteurs de mouvement mis à jour avec un accent sur le suivi de la condition physique”.

Le vice-président de la technologie d’Apple, Kevin Lynch, qui héberge régulièrement des segments Apple Watch lors des événements d’Apple, a parlé avec TechCrunch de l’intérêt accru d’Apple pour la santé et de la façon dont l’entreprise y est parvenue avec l’aide de l’Apple Watch.

Vers la fin de l’interview, après avoir parcouru les premiers jours de la surveillance de la santé de la montre et expliqué la fonction de stabilité de marche la plus récente qui sera disponible lors du déploiement d’iOS 15 et de watchOS 8, Lynch a dit ceci à propos de la fusion des capteurs et si les AirPods seront utilisé dans cette approche de collecte de données sur la santé :

« Nous faisons déjà de la fusion de capteurs sur certains appareils aujourd’hui, et je pense qu’il y a toutes sortes de potentiels ici. »

Lynch n’a pas dit catégoriquement que les AirPod collecteraient des points de données de santé qui pourraient être utilisés pour modifier la surveillance des paramètres de santé, mais sa réponse est venue en réponse à une question sur les écouteurs sans fil. La stabilité de marche repose sur les données Apple Watch et iPhone, mais elle pourrait également exploiter les points de données des AirPod à l’avenir. C’est à cela que se réfère la fusion de capteurs, en utilisant plusieurs capteurs sur différents appareils pour surveiller les paramètres de santé.

