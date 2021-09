Apple a annoncé aujourd’hui que la Japan Fair Trade Commission (JFTC) avait accepté de clore son enquête sur l’App Store en échange de modifications apportées au fonctionnement des applications de « lecteur » comme Netflix. Les applications de lecture permettent aux utilisateurs de parcourir le contenu précédemment acheté ou les abonnements au contenu pour les magazines numériques, les journaux, les livres, l’audio, la musique et la vidéo.



À l’avenir, les développeurs qui créent des applications de « lecteur » pourront inclure un lien dans l’application vers leur site Web pour permettre aux utilisateurs de créer ou de gérer un compte, et l’inscription à l’aide d’un mode de paiement non App Store sera possible. Apple dit que ce changement sera appliqué globalement à toutes les applications de lecture sur l’App Store.

Étant donné que les applications de lecture n’offrent pas de biens et de services numériques intégrés à l’application à l’achat, Apple a accepté de permettre à ces applications de partager un seul lien vers leur site Web à des fins de « gestion de compte ».

“La confiance dans l’App Store est tout pour nous. L’objectif de l’App Store est toujours de créer une expérience sûre et sécurisée pour les utilisateurs, tout en les aidant à trouver et à utiliser de bonnes applications sur les appareils qu’ils aiment”, a déclaré Phil Schiller, Apple Fellow qui supervise l’App Store. « Nous avons un grand respect pour la Commission japonaise du commerce équitable et apprécions le travail que nous avons accompli ensemble, qui aidera les développeurs d’applications de lecture à faciliter la configuration et la gestion de leurs applications et services par les utilisateurs, tout en protégeant leur vie privée et en préservant leur confiance.”

Apple dit qu’avant l’entrée en vigueur du changement en 2022, les directives de l’‌App Store‌ et le processus de révision seront mis à jour pour “s’assurer que les utilisateurs d’applications de lecture continuent d’avoir une expérience sûre sur l’‌App Store‌”. Apple prévoit d’aider les développeurs d’applications de lecture à “protéger les utilisateurs lorsqu’ils se connectent à un site Web externe pour effectuer des achats”.

Apple a payé la semaine dernière 100 millions de dollars et a accepté d’apporter des modifications mineures à ses politiques sur l’App Store pour régler un recours collectif en justice pour les développeurs. L’argent ira à un “fonds” pour les petits développeurs, qui recevront des paiements d’Apple.

Aux termes de cet accord, Apple autorisera les développeurs à utiliser des méthodes de communication telles que le courrier électronique pour informer les clients des méthodes de paiement disponibles en dehors des applications iOS, et augmentera les prix que les développeurs peuvent proposer pour les applications, les achats intégrés et les abonnements. Apple prévoit également de publier des rapports de transparence annuels sur le processus d’examen des applications.

Le changement d’application “lecteur” introduit aujourd’hui est une victoire beaucoup plus importante pour les développeurs Apple, car il permettra aux applications de fournir un lien intégré à l’application vers un site Web où un achat peut être effectué en dehors de l’App Store. Cela sera disponible pour des applications comme Spotify et Netflix, et cela résout l’un des plus gros problèmes que les développeurs rencontrent avec l’‌App Store‌. Une fois mis en œuvre en 2022, un grand nombre de développeurs auront la possibilité de proposer des inscriptions hors App Store pour éviter la réduction de 15 à 30 % qu’Apple prend à chaque transaction.