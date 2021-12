Apple laisse tomber que ses AirPod ne sont pas aussi bons qu’ils devraient l’être à cause de Bluetooth | La technologie

Ce sont les casques sans fil les plus célèbres au monde, qui ont ouvert la voie à True Wireless, mais il est vrai qu’en termes de technologies audio prises en charge, ils ont toujours eu une longueur d’avance. Maintenant, nous savons pourquoi.

Lorsque les AirPod ont été annoncés pour la première fois, de nombreuses personnes doutaient que ces petits appareils puissent offrir un bon son comparable aux écouteurs filaires traditionnels.

Heureusement pour tout le monde, les écouteurs sont très bons et l’industrie s’est lancée à corps perdu dans la même chose. Nous avons donc maintenant True Wireless de Jabra, Sony, Bose, AKG, Senheiser… la liste est interminable.

Aujourd’hui Les Airpods sont l’un des accessoires mobiles les plus vendus ayant plusieurs générations et même des versions Pro qui coûtent 500 euros (et que nous avons analysées ici).

Le fait est qu’en matière de son, les AirPod d’Apple n’ont jamais été au niveau des meilleurs écouteurs du marché., car ses points forts ont été la facilité d’utilisation, la conception, l’autonomie et le bon fonctionnement général. Mais pas le son.

Et la question est : Que pourrait faire Apple d’autre pour améliorer le son ? Eh bien, la réponse est de trouver un nouveau protocole sans fil car Bluetooth a échoué.

Avez-vous des AirPod ? Si la réponse est oui, faites attention à ces astuces et tirez le meilleur parti de vos écouteurs Apple.

Ou c’est ce que semble impliquer Gary Geaves, vice-président de l’acoustique d’Apple et l’un des responsables de l’équipe qui a créé les AirPods.

S’adressant à What HiFi dans une interview, On a demandé à Geaves si Bluetooth pouvait être l’une des raisons pour lesquelles les AirPod et leur qualité sonore étaient entravés, auquel l’exécutif d’Apple a semblé impliquer qu’il l’a fait.

« Nous devons beaucoup nous concentrer sur l’optimisation de la technologie Bluetooth, et nous pouvons jouer un certain nombre d’astuces pour maximiser ou contourner certaines des limites de Bluetooth. Mais il est juste de dire que nous aimerions avoir plus de bande passante et… je m’arrête là » Geaves est honnête.

Les AirPods 2 sont la deuxième version des écouteurs sans fil populaires d’Apple. La nouvelle version dispose de nouvelles fonctionnalités telles que l’écoute active Siri, l’étui de recharge sans fil et l’autonomie améliorée, ainsi que le Bluetooth 5.0 pour une connectivité plus rapide et plus stable.

Nous ne savons pas si les commentaires de Geaves suggèrent qu’Apple pourrait travailler sur sa propre technologie sans fil ou tirer parti d’une autre technologie pour améliorer la qualité des AirPod, nous devrons donc attendre et voir.

Ce qui est clair, c’est qu’Apple n’est pas content du Bluetooth, chose surprenante puisque le protocole 5.2 actuel a été créé exclusivement pour offrir une bonne qualité audio sans fil.