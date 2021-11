Apple lance Apple Business Essentials : gestion des appareils, stockage, réparations sur site et plus encore pour un prix mensuel

Apple présente une nouvelle offre commerciale appelée Apple Business Essentials qui combine la gestion des appareils, une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour l’informatique et les utilisateurs finaux, le stockage iCloud professionnel et une option de réparation sur site pour les entreprises comptant jusqu’à 500 employés. La période bêta gratuite démarre aujourd’hui avec le service complet à venir au printemps 2022.

« Les petites entreprises sont au cœur de notre économie, et nous sommes fiers que les produits Apple jouent un rôle dans la croissance de ces entreprises », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente du marketing entreprise et éducation d’Apple. « Apple Business Essentials est conçu pour aider à rationaliser chaque étape de la gestion des appareils des employés au sein d’une petite entreprise – de la configuration, l’intégration et la mise à niveau, à l’accès à un service rapide et à une assistance prioritaire, tout en conservant les données sauvegardées et sécurisées, afin que les entreprises puissent se concentrer sur gérer leur entreprise.

Apple Business Essentials permet aux services informatiques de configurer des paramètres et des applications pour des utilisateurs individuels, des groupes ou des appareils autonomes. Lorsque les employés se connectent à leur appareil professionnel ou personnel avec leurs informations d’identification professionnelles, la fonction Collections envoie automatiquement des paramètres clés tels que les configurations VPN et les informations Wi-Fi. La nouvelle application Apple Business Essentials sera installée sur l’appareil de chaque employé, où ils pourront télécharger les applications de l’App Store d’entreprise qui leur sont attribuées. Apple Business Essentials permet d’accéder à un compte iCloud dédié pour le travail, offrant un stockage, une sauvegarde et une collaboration simples et sécurisés sur les fichiers et les documents.

Les responsables informatiques peuvent également appliquer des paramètres de sécurité essentiels tels que FileVault pour le chiffrement complet du disque sur Mac et Activation Lock pour protéger les données de l’entreprise en cas de perte ou de vol des appareils. Si les employés utilisent un appareil personnel au travail, l’inscription des utilisateurs d’Apple crée une séparation cryptographique pour leurs données professionnelles afin de préserver la confidentialité des données personnelles tandis que les données de l’entreprise restent sécurisées.

AppleCare+ for Business Essentials

Une nouvelle option AppleCare+ for Business Essentials ajoute un accès 24h/24 et 7j/7 à l’assistance téléphonique pour les équipes informatiques et les utilisateurs finaux, et jusqu’à deux réparations d’appareils par plan chaque année. Les utilisateurs finaux peuvent lancer les réparations directement à partir de la nouvelle application Apple Business Essentials, et un technicien formé par Apple se rendra sur place en moins de quatre heures pour réparer les appareils. AppleCare+ for Business Essentials n’est pas disponible pendant la période de bêta gratuite.

Prix

Les plans Apple Business Essentials permettent aux entreprises de couvrir tous les employés et appareils de leur organisation. Les plans peuvent être personnalisés pour prendre en charge chaque utilisateur avec jusqu’à trois appareils et jusqu’à 2 To de stockage sécurisé dans iCloud, à partir de 2,99 $ par mois, avec AppleCare+ en option pour Apple Business Essentials. Les tarifs des produits essentiels AppleCare+ for Business seront annoncés ultérieurement.

Apple Business Essentials est disponible en version bêta gratuite à partir d’aujourd’hui aux États-Unis. Le service sera entièrement lancé au printemps 2022.

