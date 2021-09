Apple lance aujourd’hui iOS 14.8 et iPadOS 14.8 au public

Apple lance aujourd’hui iOS 14.8 au public pour les utilisateurs d’iPhone, quelques jours seulement avant que nous prévoyions qu’iOS 15 soit également rendu public. Les données d’analyse et de Xcode avaient précédemment suggéré qu’iOS 14.8 était en cours de développement, et bien sûr, il se déploie maintenant aux côtés d’iPadOS 14.8.

Le numéro de build pour la version d’aujourd’hui d’iOS 14.8 est 18H17. Vous pouvez mettre à jour votre iPhone en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Apple déploie également iPadOS 14.8 pour les utilisateurs d’iPad aujourd’hui.

Notamment, iOS 14.8 n’a pas été testé en version bêta, il s’agit donc d’une version surprise pour les utilisateurs. Les notes de publication d’Apple pour la mise à jour indiquent simplement qu’elle “fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs”.

L’année dernière, Apple a publié iOS 13.7 le 1er septembre, juste deux semaines avant la sortie d’iOS 14 au public le 16 septembre. Une autre chose à considérer cette année est qu’Apple a déjà annoncé qu’il prévoyait de donner aux utilisateurs le choix entre la mise à jour vers iOS 15 dès sa sortie, ou rester sur iOS 14 mais toujours recevoir des mises à jour de sécurité importantes.

iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l’application Paramètres. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d’iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l’ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours des mises à jour de sécurité importantes jusqu’à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.