Apple lance de nouveaux bracelets et cadrans Apple Watch ‘International Collection’ représentant 22 pays

Apple a annoncé aujourd’hui une nouvelle collection de bracelets Sport Loop pour Apple Watch, avec des cadrans de montre qui les accompagnent. Les nouveaux bracelets Sport Loop présentent des « designs audacieux qui représentent 22 nations à travers le monde ».

Ces interdictions en édition limitée sont conçues pour «célébrer la motivation descriptible et l’esprit de compétition de tous les athlètes et fans». Voici les pays :

Les bracelets doux, respirants et légers de la collection International Sport Loop sont disponibles dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Jamaïque, Japon, Mexique, Pays-Bas , Nouvelle-Zélande, Russie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède et États-Unis.

Chaque bracelet comporte également un cadran de montre Stripes téléchargeable assorti qui présente la combinaison de couleurs du bracelet directement sur le cadran de votre montre.

Les bracelets Apple Watch Sport Loop de la collection internationale sont disponibles en tailles 40 mm et 44 mm pour 49 $ (US) sur le site Web d’Apple (faites défiler vers le bas et recherchez la « Collection internationale ». Regarder le visage.

Apple indique également que les cadrans de montre Stripes seront bientôt disponibles au téléchargement sur Apple.com pour tous les utilisateurs possédant l’Apple Watch Series 4 ou une version ultérieure.

