Apple lance de nouveaux efforts pour vacciner tous ses employés, mais s’arrête avant un mandat

Apple lance un énorme effort pour faire vacciner le reste de ses employés.

Tel que rapporté par Bloomberg, la société a lancé un nouveau site Web interne, envoyé un mémo à tous les employés et organise également des conférences éducatives dans le but de faire vacciner tous ses employés.

Le nouvel effort intervient après que la Food and Drug Administration des États-Unis a donné son approbation complète pour le vaccin Pfizer-BioNTech lundi.

“Apple demande à tous ceux qui ont accès au vaccin et peuvent se faire vacciner de le faire dès que possible”, a déclaré la société dans la note envoyée au personnel jeudi soir. Sumbul Desai, vice-président des efforts de santé d’Apple, et Kristina Raspe, vice-présidente en charge de l’immobilier, organisent également des discussions pour encourager les employés à se faire vacciner. La page Web de l’entreprise pour les employés discute de la variante delta de Covid-19 et explique comment un vaccin pourrait aider à prévenir sa propagation. La société a également souligné que la version réalisée par Pfizer Inc. et BioNTech SE avait reçu l’approbation officielle de la FDA. “C’est une étape importante dans la lutte mondiale contre le Covid-19”, indique le site.

En plus du site Web et de la communication interne, l’entreprise fournit également des bons pour les employés et leurs personnes à charge pour se faire vacciner. Apple s’est apparemment associé à Walgreens, une pharmacie nationale aux États-Unis, pour lancer l’effort. La société propose également des vaccinations sur place dans ses bureaux de la Silicon Valley et d’Austin, au Texas.

Malgré tous ses efforts accrus pour recommander la vaccination, l’entreprise n’est pas allée aussi loin que d’autres entreprises concurrentes comme Google et Facebook, qui exigent désormais que les employés soient vaccinés pour entrer au bureau.

Apple a continué à faire face à des retards pour ses plans de retour à un certain sens de la normalité. La société a rétabli les exigences en matière de masques dans la plupart de ses magasins de détail aux États-Unis et a repoussé ses plans de retour des employés dans ses bureaux jusqu’au moins en janvier de l’année prochaine.

