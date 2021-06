Apple lance de nouvelles pages Web Apple Pay et Wallet mettant en avant la confidentialité, 85 % d’acceptation, plus

Apple a lancé une nouvelle page Web Apple Wallet mettant en évidence le nombre croissant de fonctionnalités de l’application Wallet sur iPhone et Apple Watch. La société a également entièrement repensé le site Web Apple Pay, vantant les avantages de la plate-forme de paiement mobile d’Apple.

Mettre à jour: Apple a également lancé un nouveau site Web Apple Cash aujourd’hui, comme cela a été repéré pour la première fois par AppleUser2000 sur Twitter.

Sur la page Web Apple Wallet remplie de jeux de mots, Apple vante que l’application Apple Wallet sur iPhone et Apple Watch vous permet de stocker des cartes de débit et de crédit, des cartes de transport en commun, des cartes d’embarquement, etc., “tout en un seul endroit”. Comme d’habitude, l’accent est mis sur la confidentialité et la sécurité :

Wallet tire pleinement parti de la confidentialité et de la sécurité intégrées à l’iPhone, qui est conçu pour protéger votre identité et garder ce qui vous appartient. Lorsque vous effectuez un achat, Apple Pay utilise un code de transaction unique, de sorte que votre numéro de carte n’est jamais partagé avec un commerçant ou placé sur les serveurs Apple. Et il n’est pas nécessaire de transporter des cartes physiques ou des boutons tactiles dans les magasins. Il est donc prudent de dire que vous vous sentirez plus en sécurité.

Une partie de l’objectif des nouvelles pages Web d’Apple est apparemment de supprimer une partie de la confusion entourant les différences entre Apple Wallet et Apple Pay. L’entreprise dit :

Apple Pay est le moyen sûr de payer et d’effectuer des achats sans contact et sécurisés dans les magasins et sur le Web. Apple Wallet est l’endroit où vous stockez vos cartes de crédit ou de débit afin que vous puissiez les utiliser avec Apple Pay.

Le nouveau site Web Apple Pay présente un nouveau design époustouflant, même avec une animation intelligente en double-clic lorsque vous chargez la page pour la première fois. Apple met en avant les fonctionnalités d’Apple Pay telles que :

Plus rapide et plus facile que d’utiliser des cartes ou de l’argent liquide. Accepté par plus de 85 % des détaillants aux États-Unis. Plus sûr que de toucher des boutons et d’échanger de l’argent. Confidentialité et sécurité intégrées.

Apple écrit :

En ligne et dans les applications. Utilisez Apple Pay pour effectuer des achats dans Safari sur votre iPhone, iPad ou Mac. Vous pouvez ignorer les longs formulaires de paiement et payer d’un simple toucher ou d’un coup d’œil. Ou utilisez Apple Pay pour vous abonner à des services comme Apple Music, Apple News+ et Apple TV+, acheter des applications et des jeux sur l’App Store et mettre à niveau votre stockage iCloud.

Consultez le nouveau site Web Apple Pay ici et la nouvelle page Web Apple Wallet ici.

