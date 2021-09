Apple lance de tout nouveaux outils marketing App Store pour les développeurs

Apple a annoncé aujourd’hui une poignée de nouveaux outils marketing pour les développeurs de l’App Store cherchant à promouvoir leurs applications. Le lancement des nouveaux outils marketing précède la sortie d’iOS 15 et de watchOS 8 lundi.

Dans un article publié aujourd’hui sur son site Web pour développeurs, Apple a expliqué que les nouveaux outils marketing permettent aux développeurs de créer facilement des éléments tels que des bannières et des images pour promouvoir leurs applications. En quelques clics, les développeurs peuvent créer des ressources personnalisées, notamment des icônes d’application, un code QR ou un badge App Store.

Apple dit :

Vous pouvez désormais créer facilement des ressources marketing personnalisées, telles que des bannières et des images, pour promouvoir vos applications sur les réseaux sociaux et plus encore. Sélectionnez simplement votre application, choisissez un modèle, personnalisez votre design et ajoutez des messages prédéfinis dans plusieurs langues. Vos ressources seront disponibles instantanément dans toutes les tailles appropriées, ce qui rendra le partage plus facile que jamais. Vous pouvez également continuer à utiliser ces outils marketing de l’App Store pour créer des liens courts ou un code intégrable qui mènent à votre page de produit App Store et afficher l’icône de votre application, un code QR ou un badge App Store.