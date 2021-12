Apple lance des Beats Studio Buds en édition limitée pour célébrer le Nouvel An lunaire

Apple a annoncé lundi une édition limitée de ses écouteurs sans fil Beats Studio Buds pour célébrer le Nouvel An lunaire, qui fait partie du calendrier lunaire adopté par des pays asiatiques comme la Chine. L’édition spéciale Studio Buds présente un design rouge et or.

Les Beats Studio Buds sont déjà disponibles en rouge, mais l’édition spéciale du Nouvel An lunaire est livrée avec des rayures dorées représentant des accents d’imprimés de tigre, car 2022 sera « l’année du tigre ». Selon la société, le produit sera disponible dans les magasins à partir du 1er janvier 2021.

Nous célébrons le Nouvel An lunaire avec nos Beats Studio Buds en édition spéciale. En hommage à l’année du tigre, les Buds présentent un design tout rouge avec des accents d’imprimé tigre doré. Sortie le 1er janvier !

Les Beats Studio Buds présentent une conception intra-auriculaire véritablement sans fil similaire à celle des AirPods Pro d’Apple. Il est équipé d’une réduction active du bruit, d’embouts remplaçables, d’une autonomie de 8 heures et d’un Bluetooth de classe 1 pour un couplage rapide avec les appareils iOS et Android.

Bien qu’il n’y ait pas de détails sur les prix, il est probable que l’édition limitée coûtera le même prix que les Beats Studio Buds ordinaires, qui coûtent 149 $ chez Apple – mais vous pouvez les trouver moins cher sur Amazon.

L’introduction des Buds Studio du Nouvel An lunaire fait suite à l’annonce d’un AirTag en édition limitée au Japon avec un emoji de tigre, également pour célébrer « l’Année du Tigre ».

