Apple lance dix nouvelles initiatives pour aider les communautés du monde entier

Dans son objectif de devenir 100 % neutre en carbone d’ici 2030, Apple a annoncé aujourd’hui avoir plus que doublé le nombre de fournisseurs engagés à utiliser uniquement de l’énergie propre au cours de la dernière année. Au total, 175 fournisseurs Apple passeront à l’utilisation d’énergies renouvelables, et la société et ses fournisseurs mettront en ligne plus de 9 gigawatts d’énergie propre dans le monde.

Non seulement cela, mais la société ajoute dix nouveaux projets à son initiative « Power for Impact » pour apporter des solutions d’énergie propre aux communautés du monde entier.

Aux États-Unis, Apple travaillera avec l’Oceti Sakowin Power Authority, formée par six tribus Sioux pour développer conjointement les ressources énergétiques renouvelables tribales en finançant, développant, construisant et exploitant des installations de production et de transmission d’électricité pour le marché de gros.

En Afrique du Sud, Apple apporte de l’énergie renouvelable à plus de 3 500 foyers qui n’y avaient pas accès auparavant. Au Nigeria, la société soutiendra le développement d’un système d’énergie solaire pour desservir un centre de soins de santé primaires dans l’État d’Ondo, ainsi que 200 ménages dans la région environnante.

« Chaque entreprise devrait participer à la lutte contre le changement climatique, et avec nos fournisseurs et les communautés locales, nous démontrons toutes les opportunités et l’équité que l’innovation verte peut apporter », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous agissons avec urgence et nous agissons ensemble. Mais le temps n’est pas une ressource renouvelable, et nous devons agir rapidement pour investir dans un avenir plus vert et plus équitable.

La société affirme qu’aux Philippines, elle contribuera à financer un établissement d’enseignement qui offre des bourses à des étudiants très performants et sous-financés en compensant les dépenses d’électricité grâce à une nouvelle installation solaire sur le toit. En Thaïlande, Apple participe à un effort visant à augmenter la production d’énergie renouvelable et le stockage des batteries pour garantir un accès fiable à l’électricité. Au Vietnam, il soutiendra un programme visant à fournir de l’électricité solaire à 20 écoles à travers le pays.

En Colombie, Apple aide à mettre en ligne un système d’énergie solaire sur le toit de l’hôpital Santa Ana Infantil. Enfin, en Israël, Apple soutient l’éco-village éducatif Nitzana pour les jeunes à risque avec des installations solaires pour aider à réduire les coûts d’électricité.

