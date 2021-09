Apple lance “Foundation: The Official Podcast” avant la sortie de la série sur TV+

Foundation, l’une des émissions les plus attendues d’Apple TV+, sortira enfin le 24 septembre, le jour même où Apple commence à vendre sa toute nouvelle gamme iPhone 13. Non seulement cela, la société a annoncé un podcast officiel pour cette émission de science-fiction avec des épisodes hebdomadaires.

Rejoignez l’animateur Jason Concepcion et le showrunner et producteur exécutif de la Fondation David S. Goyer alors qu’ils discutent de l’adaptation des romans emblématiques d’Isaac Asimov à l’écran. Les scénaristes de l’émission discutent avec Jason et David pour déballer le dernier épisode de la série Apple Original, offrant aux téléspectateurs une plongée plus profonde dans l’histoire. Épisodes de l’émission et première du podcast le vendredi. Alors regardez d’abord sur Apple TV+ (le cas échéant), puis écoutez le podcast pour vivre l’expérience ultime de la Fondation.

Pour commencer, il y a déjà un épisode d’introduction d’une minute qui rappelle aux auditeurs que l’émission est basée sur les romans primés d’Isaac Asimov.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple fait la promotion de son contenu original avec un podcast. Par exemple, For All Mankind propose une émission limitée qui invite les membres de la distribution à parler de l’émission et des spécialistes à expliquer comment fonctionnent les missions dans l’espace. Vous pouvez en apprendre davantage ici.

Foundation raconte une bande d’exilés dans leur voyage monumental pour sauver l’humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l’Empire Galactique.

L’émission télévisée met en vedette Jared Harris, Leah Harvey, Cassian Bilton, Lee Pace, Laura Birn, Alfred Enoch, Lou Llobell et Terrence Mann. Son showrunner est David S. Goyer et son exécutif est produit par Roby Asimov, Josh Friedman, David Ellison, Bill Bost, David S. Goyer, Cameron Welsh et Dana Goldberg.

Plus tôt dans la journée, Apple TV+ a annoncé sur Twitter que les derniers épisodes de Foundation et Ted Lasso feront leurs débuts plus tôt cette semaine, à partir de jeudi à 21 h HNE/18 h HNP. Cela s’applique également aux nouveaux épisodes de The Morning Show, M. Corman, Truth be Told et See.

Après avoir regardé le premier épisode de Foundation, n’oubliez pas d’écouter son podcast pour « l’ultime expérience de la Fondation » ici.

