Apple lance iCloud 12.5 pour Windows avec l’application iCloud Keychain Password Manager

in

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle version de son application iCloud pour Windows, avec la mise à jour 12.5 ajoutant une nouvelle application de gestionnaire de mots de passe ‌iCloud‌ Keychain pour les utilisateurs Windows.



Avec la nouvelle option de gestion des mots de passe, ceux qui exécutent Windows peuvent accéder à leurs mots de passe ‌iCloud‌ Keychain et peuvent ajouter, modifier, copier et coller, supprimer et rechercher des noms d’utilisateur ou des mots de passe. Apple a publié en janvier une version mise à jour de ‌iCloud‌ pour Windows qui faisait allusion à la nouvelle application de mot de passe, mais Apple ne l’a pas mise en œuvre jusqu’à présent.

Les nouvelles extensions de mot de passe ‌iCloud‌ pour Microsoft Edge et Windows Chrome fonctionnent en tandem avec la fonction de mot de passe, permettant aux mots de passe ‌iCloud‌ d’être remplis automatiquement sur une machine Windows comme dans Safari. Les noms d’utilisateur et les mots de passe créés pour les sites Web sont automatiquement ajoutés à l’application Mots de passe.



‌iCloud‌ Les mots de passe du trousseau sous Windows sont stockés dans une base de données cryptée et sont transférés à l’extension du navigateur à l’aide d’un canal crypté, avec les mots de passe non stockés en texte clair.

‌iCloud‌ pour Windows Passwords fait partie de ‌iCloud‌ pour Windows 12.5, et les utilisateurs de Windows peuvent le télécharger depuis le Microsoft Store. L’application ‌iCloud‌ pour Windows est conçue pour permettre aux utilisateurs Windows d’accéder à leurs fichiers ‌iCloud‌, photos, e-mails et plus encore à partir d’appareils Windows.