Apple lance iCloud pour Windows 13 avec prise en charge de ProRes, ProRAW et de la génération de mots de passe forts

Mercredi 10 novembre 2021 11h07 PST par Juli Clover

Apple a présenté aujourd’hui une mise à jour majeure d’iCloud pour Windows, portant le numéro de version du logiciel à 13. Apple a ajouté la prise en charge des vidéos Apple ProRes et des photos Apple ProRAW, de sorte que les fichiers dans ces formats sont désormais accessibles à partir des PC Windows via iCloud.



Tous les participants d’un fichier ou d’un dossier partagé iCloud Drive sont désormais également en mesure d’ajouter ou de supprimer des personnes, et Apple a introduit la prise en charge de la génération de mots de passe forts à l’aide de l’application iCloud Passwords.



Apple a lancé la nouvelle application de gestion de mots de passe iCloud Keychain en août, permettant aux utilisateurs de Windows d’accéder à leurs mots de passe iCloud Keychain pour une fonctionnalité multi-appareils. Avec la prise en charge des mots de passe forts, les utilisateurs Windows peuvent accéder à la même technologie de génération de mots de passe disponible pour Safari sur les appareils iOS et les Mac.

Selon le document d’assistance d’Apple pour la mise à jour, iCloud pour Windows 13 corrige également plusieurs failles de sécurité.

iCloud pour Windows peut être téléchargé depuis le Microsoft Store.

