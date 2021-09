Apple lance iOS 12.5.5 pour les anciens iPhones et iPads avec des « mises à jour de sécurité importantes »

Apple déploie aujourd’hui iOS 12.5.5 sur les anciens modèles d’iPhone et d’iPad. La société affirme que la mise à jour comprend des correctifs et des améliorations de sécurité notables, et est recommandée pour tous les utilisateurs.

La mise à jour est disponible pour l’iPad Air, l’iPad mini 2 et l’iPad mini 3, ainsi que pour l’iPod touch 6e génération, l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Tous ces appareils ont été supprimés du support avec iOS 13, mais Apple a continué à les mettre à jour avec des correctifs de sécurité importants depuis lors. Apple avait précédemment déployé iOS 12.5.4 en juin avec des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités WebKit et d’autres problèmes.

“Cette mise à jour fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs”, déclare Apple dans les notes de version pour iOS 12.5.5.

Apple demande aux utilisateurs de visiter son site Web de mises à jour de sécurité pour plus d’informations sur les nouveautés d’iOS 12.5.5, mais aucun détail n’a encore été publié.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette histoire lorsque nous en apprendrons davantage sur le contenu et les modifications d’iOS 12.5.5. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous remarquez des changements sur ces anciens appareils. Vous pouvez mettre à jour en allant dans Paramètres, puis en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle.

