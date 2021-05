Apple lance iOS 14.5.1 pour iPhone, iPadOS 14.5.1, macOS Big Sur 11.3.1 et watchOS 7.4.1: pourquoi vous devriez mettre à jour immédiatement

Les détails sur la mise à jour ont été fournis par le géant de la technologie dans un communiqué.

Apple iOS 14.5.1: Le fabricant d’iPhone Apple a publié la version iOS 14.5.1 ainsi que l’iPadOS 14.5.1 afin de corriger deux failles de sécurité dans WebKit en raison desquelles les attaquants ont pu exécuter un code malveillant sur les appareils sur lesquels la mise à jour a été récemment installée. Les mises à jour pour les ordinateurs Mac et les appareils Apple Watch souffraient également des mêmes vulnérabilités de sécurité zero-day, et par conséquent, Cupertino a également publié des mises à jour macOS Big Sur 11.3.1 et watchOS 7.4.1. Pendant ce temps, les anciens modèles d’iPad et d’iPhone ont également reçu la mise à jour iOS 12.5.3 afin de résoudre quatre problèmes de sécurité dans le WebKit, dont deux étaient des failles zero-day.

Les détails sur la mise à jour ont été fournis par le géant de la technologie dans une déclaration, selon laquelle Cupertino a annoncé que les mises à jour iOS 14.5.1 et iPadOS 14.5.1 contiennent des correctifs de sécurité pour deux problèmes existant dans le moteur de navigateur WebKit, qui est utilisé pour le rendu Contenu Web dans App Store, Mail, Safari ainsi que d’autres applications. La société a répertorié les deux vulnérabilités comme CVE-2021-30663 et CVE-2021-30665, dont la première est un problème de sortie d’entiers et la seconde est un problème de corruption de la mémoire. Grâce à ces deux failles, les attaquants pourraient exécuter un code malveillant via un contenu Web spécialement conçu.

Cupertino a également déclaré qu’il était conscient du fait que ces deux failles pourraient être activement exploitées par les attaquants, c’est pourquoi il a conseillé aux utilisateurs qui avaient récemment mis à jour leurs appareils de les mettre à jour vers iOS et iPad OS version 14.5.1 dès que possible.

Parallèlement à ces vulnérabilités, la mise à jour contient également un correctif pour les invites de transparence du suivi des applications. Ce problème affectait certains utilisateurs qui avaient précédemment désactivé l’option Autoriser les applications à demander le suivi dans leurs paramètres, car certains d’entre eux ne recevaient pas d’invite même après avoir réactivé cette option, selon Cupertino.

Les mises à jour sont arrivées à peine une semaine après qu’Apple a publié son très attendu iOS 14.5, iPadOS 14.5 macOS Big Sur 11.3, watchOS 7.4 ainsi que tvOS 14.5, et a cessé de signer iOS 14.4.2, ce qui signifie que les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 14.5 ou iOS 14.5.1 ne pourrait pas le rétrograder vers la version précédente du système d’exploitation.

Pour télécharger et installer la mise à jour sur iPhone ou iPad, les utilisateurs d’appareils éligibles doivent se diriger vers Paramètres, puis accéder à l’onglet “ Général ”. Là, ils trouveraient l’onglet Mises à jour du logiciel. Dans cet onglet, ils pourraient voir les dernières mises à jour logicielles. Pour les MacBook, Mac mini, iMac et autres modèles de Mac, les utilisateurs doivent accéder aux Préférences Système, puis à Mise à jour logicielle pour obtenir la mise à jour.

