Apple lance iOS 14.6 avec la famille de cartes Apple, les abonnements aux podcasts, etc.

Aujourd’hui, Apple déploie officiellement iOS 14.6 au public. Cette mise à jour inclut la prise en charge de la famille de cartes Apple, les abonnements aux podcasts Apple, les améliorations AirTag, etc. Lisez la suite pour les notes de version complètes et les détails sur les nouveautés d’iOS 14.6.

En plus d’iOS 14.6, Apple publie également l’iPadOS 14.6 au public aujourd’hui. Vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou iPad en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle.

Quoi de neuf dans iOS 14.6?

Après la sortie d’iOS 14.5 au public le mois dernier, iOS 14.6 est une autre mise à jour majeure pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. L’un des plus grands changements est la prise en charge de la famille de cartes Apple. Cette fonctionnalité a été annoncée lors de l’événement spécial d’Apple le mois dernier et permet aux utilisateurs de partager leur carte Apple via le partage familial.

Apple explique:

La carte Apple peut être partagée avec jusqu’à cinq personnes, y compris toute personne de 13 ans ou plus dans votre groupe de partage familial. La famille Apple Card ajoute une prise en charge aux familles pour suivre les dépenses, gérer les dépenses avec des limites et des contrôles facultatifs, et créer du crédit ensemble

iOS 14.6 prend également en charge l’application Podcasts pour la nouvelle plate-forme d’abonnements Apple Podcasts d’Apple. Cela permet aux podcasts d’offrir des abonnements payants à leurs émissions avec du contenu bonus tel que des épisodes sans publicité et des épisodes réservés aux abonnés.

D’autres nouvelles fonctionnalités d’iOS 14.6 incluent des mises à jour pour AirTag, des améliorations d’accessibilité et une variété de corrections de bogues.

AirTag et Find My

Option de mode perdu pour ajouter une adresse e-mail au lieu d’un numéro de téléphone pour les accessoires AirTag et Find My Network AirTag affichera le numéro de téléphone partiellement masqué du propriétaire lorsqu’il est mis en contact avec un appareil compatible NFC

Accessibilité

Les utilisateurs de la commande vocale peuvent déverrouiller leur iPhone pour la première fois après un redémarrage en utilisant uniquement leur voix

Cette version corrige également les problèmes suivants:

Le déverrouillage avec l’Apple Watch peut ne pas fonctionner après l’utilisation de Verrouiller l’iPhone sur l’Apple Watch Les rappels peuvent apparaître sous forme de lignes vides Les extensions de blocage d’appels peuvent ne pas apparaître dans Paramètres Les appareils Bluetooth peuvent parfois se déconnecter ou envoyer du son à un appareil différent pendant un appel actif. Commencez

iOS 14.6 apporte également une multitude de correctifs de sécurité, sur lesquels vous pouvez en savoir plus ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: