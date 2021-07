Apple lance iOS 14.7 au public avec la prise en charge de MagSafe Battery Pack, la possibilité de combiner des comptes Apple Card, plus

Apple lance aujourd’hui iOS 14.7 au public après les tests bêta. La nouvelle mise à jour prend en charge le pack batterie MagSafe pour iPhone 12, la prise en charge de la combinaison de comptes Apple Card, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails et les notes de version complètes.

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Apple déploie également tvOS 14.7 et watchOS 7.6 au public aujourd’hui.

Quoi de neuf dans iOS 14.7 ?

Après la sortie d’IOS 14.6 au public en mai, iOS 14.7 est une autre mise à jour notable pour les utilisateurs d’iPhone. L’un des changements les plus importants ici est la prise en charge du nouveau pack de batterie MagSafe pour iPhone 12, qui a déjà commencé à arriver aux premiers acheteurs.

iOS 14.7 prend également en charge la fusion de deux cartes Apple distinctes et la création d’un compte commun en copropriété. Ce processus combinera les limites de crédit et se trouve dans l’application Wallet mise à jour.

iOS 14.7 apporte également une nouvelle fonctionnalité de gestion de la minuterie pour les utilisateurs de HomePod pour l’application Home. Cela vous permet de régler et parmi les minuteries à l’aide de l’application Home sur votre iPhone et iPad.

Voici les notes de version complètes pour iOS 14.7 :

Prise en charge du pack batterie MagSafe pour iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max La famille de cartes Apple ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur de carte Apple existant L’application Home ajoute la possibilité de gérer minuteries sur HomePod Les informations sur la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo et cartes pour le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Espagne La bibliothèque de podcasts vous permet de choisir de voir toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies Option de menu de liste de lecture de partage manquante dans Apple Music Dolby La lecture audio sans perte d’Atmos et d’Apple Music peut s’arrêter de manière inattendue. Le message de service de la batterie qui peut avoir disparu après le redémarrage de certains modèles d’iPhone 11 est restauré.

