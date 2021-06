Apple lance iOS 14.7 beta 4 aux développeurs, plus

Apple a publié aujourd’hui les quatre versions bêta d’iOS 14.7 et d’iPadOS 14.7. La société déploie également la version bêta 4 du développeur watchOS 7.6, ainsi que la version bêta 4 du développeur tvOS 14.7. Consultez les détails ci-dessous.

La nouvelle version d’aujourd’hui d’iOS 14.7 beta 4 est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela prend parfois quelques minutes à déployer pour tous les développeurs enregistrés. Le numéro de build pour la version d’aujourd’hui est 18G5052d.

Comme nous l’avons détaillé le mois dernier, iOS 14.7 apporte une nouvelle fonctionnalité de gestion de minuterie pour les utilisateurs de HomePod :

Apple a présenté aujourd’hui la première version bêta d’iOS 14.7 aux développeurs, et bien que cette mise à jour ne semble pas apporter de changements significatifs, elle apporte une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de HomePod. Avec cette nouvelle version d’iOS, les utilisateurs pourront régler des minuteries sur le HomePod à l’aide de l’application Home sur l’iPhone, l’iPad et éventuellement le Mac.

Voici toutes les nouvelles versions bêta d’Apple aujourd’hui :

macOS Big Sur 11.5 bêta 4 (20G5052c) iOS 14.7 bêta 4 (18G5052d) iPadOS 14.7 bêta 4 (18G5052d) watchOS 7.6 bêta 4 (18U5552d) tvOS 14.7 bêta 4 (18M5552d)

On ne sait toujours pas quand Apple publiera ces dernières mises à jour au public, mais nous nous attendons à une sortie le plus tôt possible étant donné que nous en sommes maintenant à la quatrième version bêta et qu’iOS 15 est désormais également disponible en version bêta.

Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau dans les bêtas d’aujourd’hui ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter, @..

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :