Apple lance iOS 14.7, watchOS 7.6 et macOS 11.5 beta 3 aux développeurs

Parallèlement à la version bêta d’iOS 15 et plus, Apple a lancé aujourd’hui les développeurs avec la dernière version bêta d’iOS 14.7, watchOS 7.6 et macOS 11.5.

Après la WWDC et la sortie des premières bêtas iOS 15, macOS 12, watchOS 8, Apple a continué avec le lancement des dernières bêtas iOS 14, watchOS 7 et macOS 11. Une mise à jour de sécurité a également été publiée aujourd’hui pour les iPhones plus anciens :

La troisième version bêta des versions iOS 14.7, watchOS 7.6, macOS 11.5 et tvOS 14.7 devrait être disponible dès maintenant pour les personnes inscrites au programme bêta des développeurs via OTA, ainsi que sur le site Web des développeurs d’Apple pour téléchargement.

L’iOS 14.7 beta 3 est livré avec le numéro de build 18G5042c. Peu de nouveautés accompagnent ces versions, mais nous avons déjà découvert qu’il était possible pour les utilisateurs de HomePod de régler des minuteries avec l’application Home.

