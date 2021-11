Apple lance iOS 15.1.1 avec des améliorations d’appel pour les modèles iPhone 12 et 13

Mercredi 17 novembre 2021 10h20 PST par Juli Clover

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.1.1, une mise à jour mineure qui intervient presque un mois après le lancement d’iOS 15.1.



La mise à jour iOS 15.1.1 peut être téléchargée gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau logiciel, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Selon les notes de publication d’Apple, iOS 15.1.1 améliore les performances de suppression d’appels sur les modèles iPhone 12 et 13, de sorte que les utilisateurs qui ont subi des appels interrompus devraient constater des améliorations après l’installation de la mise à jour. Il semble n’être disponible que pour les appareils des familles ‌iPhone 12‌ et iPhone 13, y compris les modèles Pro, de sorte que les utilisateurs d’autres appareils ne verront pas la mise à jour.

