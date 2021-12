Apple lance iOS 15.2 avec le rapport de confidentialité des applications, les contacts hérités, les améliorations de Masquer mes e-mails et plus encore

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.2 et iPadOS 15.2, les deuxièmes mises à jour majeures des systèmes d’exploitation iOS et iPadOS 15 qui ont été publiées en septembre 2021. iOS 15.2 arrive plus d’un mois après le lancement d’iOS 15.1.

Les mises à jour iOS et iPadOS 15.2 peuvent être téléchargées gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau logiciel, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Le déploiement de la mise à jour pour tous les utilisateurs peut prendre un certain temps.

iOS 15.2 ajoute le rapport de confidentialité des applications, une fonctionnalité conçue pour vous permettre de savoir à quelle fréquence les applications accèdent à des informations restreintes aux autorisations comme la caméra et le microphone, et elle vous permet de connaître les domaines que les applications et les sites Web contactent afin que vous puissiez garder un œil sur ce qui se passe dans les coulisses.

La mise à jour inclut la sécurité de la communication pour les appareils appartenant à des enfants et le plan vocal Apple Music. Les notes de version complètes d’Apple pour la mise à jour iOS 15.2 sont ci-dessous :

iOS 15.2 ajoute Apple Music Voice Plan, un nouveau niveau d’abonnement qui permet d’accéder à la musique à l’aide de Siri. Cette mise à jour inclut également le rapport de confidentialité de l’application, de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, ainsi que d’autres fonctionnalités et corrections de bugs pour votre iPhone. Forfait vocal Apple Musique Apple Music Voice Plan est un nouveau niveau d’abonnement qui vous donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations d’Apple Music à l’aide de Siri Just Ask Siri suggère de la musique en fonction de votre historique d’écoute et aime ou n’aime pas. Play it Again vous permet d’accéder à une liste de vos musique récemment jouée Vie privée Le rapport de confidentialité des applications dans les paramètres vous permet de voir à quelle fréquence les applications ont accédé à votre position, vos photos, votre appareil photo, votre microphone, vos contacts et plus encore au cours des sept derniers jours, ainsi que leur activité réseau messages Le paramètre de sécurité de la communication permet aux parents d’activer les avertissements pour les enfants lorsqu’ils reçoivent ou envoient des photos contenant de la nudité Les avertissements de sécurité contiennent des ressources utiles pour les enfants lorsqu’ils reçoivent des photos contenant de la nudité Siri et recherche Conseils étendus dans Siri, Spotlight et Safari Search pour aider les enfants et les parents à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l’aide dans les situations dangereuses identifiant Apple Digital Legacy vous permet de désigner des personnes en tant que contacts hérités afin qu’elles puissent accéder à votre compte iCloud et à vos informations personnelles en cas de décès. Caméra Le contrôle de la photo macro pour passer à l’objectif ultra large pour capturer des photos et des vidéos macro peut être activé dans les paramètres sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max application de télévision L’onglet Store vous permet de parcourir, d’acheter et de louer des films et des émissions de télévision au même endroit CarPlay Carte de la ville améliorée dans Apple Maps avec des détails sur les routes comme les voies de virage, les médianes, les pistes cyclables et les passages pour piétons pour les villes prises en charge Cette version inclut également les améliorations suivantes pour votre iPhone : Masquer mon e-mail est disponible dans l’application Mail pour les abonnés iCloud + pour créer des adresses e-mail uniques et aléatoires Find My peut localiser l’iPhone jusqu’à cinq heures lorsque dans Power Reserve Stocks vous permet d’afficher la devise d’un téléscripteur et de voir l’année à ce jour performances lors de l’affichage des graphiques Les rappels et les notes vous permettent désormais de supprimer ou de renommer les balises Cette version inclut également des corrections de bugs pour votre iPhone : Siri peut ne pas répondre pendant que VoiceOver est en cours d’exécution et que l’iPhone est verrouillé Les photos ProRAW peuvent apparaître surexposées lors de l’affichage dans des applications de retouche photo tierces Les scènes HomeKit qui incluent une porte de garage peuvent ne pas fonctionner à partir de CarPlay lorsque votre iPhone est verrouillé CarPlay peut ne pas mettre à jour les informations de lecture pour certaines applications Les applications de streaming vidéo peuvent ne pas charger le contenu sur les modèles d’iPhone 13 Les événements du calendrier peuvent apparaître le mauvais jour pour les utilisateurs de Microsoft Exchange

Pour un aperçu complet de toutes les fonctionnalités disponibles dans iOS 15, nous avons un tour d’horizon dédié à iOS 15.

