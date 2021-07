Apple lance iOS 15 bêta 3 et iPadOS 15 bêta 3 aux développeurs

Apple lance aujourd’hui iOS 15 bêta 3 et iPadOS 15 bêta 3 aux développeurs. Cela survient après la sortie d’iOS 15 bêta 2 il y a deux semaines et a apporté une poignée de modifications à l’iPhone et à l’iPad, notamment une nouvelle icône Maps, SharePlay, etc.

iOS 15 bêta 3 et iPadOS 15 bêta 3 sont disponibles pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela prend parfois quelques minutes à déployer pour tous les développeurs enregistrés. Le numéro de build de la version bêta 3 d’iOS 15 d’aujourd’hui est 19A5297e.

La nouvelle version du logiciel d’Apple ne sera pas complète avant l’automne, date à laquelle elle sera diffusée au grand public. Les testeurs doivent toujours s’attendre à des problèmes de performances et de stabilité lors de l’exécution de la version bêta d’iOS 15 sur les appareils principaux pour le moment. Consultez notre guide complet pour savoir si vous devez exécuter la version bêta d’iOS 15.

En savoir plus sur les nouveautés d’iOS 15 et d’iPadOS 15 dans notre couverture ci-dessous :

En plus des troisièmes bêtas de développeur d’iOS 15 et d’iPadOS 15, Apple publie également tvOS 15 bêta 3 pour Apple TV et HomePod et watchOS 8 bêta 3 pour Apple Watch. La troisième bêta de macOS Monterey n’est pas encore disponible. Apple n’a publié aucune nouvelle version bêta pour les utilisateurs de la version bêta publique. Les mises à jour d’aujourd’hui ne sont disponibles que pour les développeurs.

Si vous repérez des changements dans la version bêta d’iOS 15 ou dans les autres nouvelles versions d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .. Restez à l’écoute pour notre couverture complète avec les nouvelles versions ici même sur . aujourd’hui et tout au long de la semaine.

