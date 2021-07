Apple lance iPadOS 14.7 au public avec des mises à niveau de l’application Home et plus encore

Deux jours après la sortie d’iOS 14.7 au public, Apple a également publié aujourd’hui iPadOS 14.7. Cette mise à jour inclut des améliorations de l’application Podcasts, des corrections de bugs pour Apple Music, et plus encore.

Il est rare qu’Apple sépare les versions iOS et iPadOS, mais c’est ce qui s’est passé cette semaine. Lundi, iOS 14.7 a été rendu public après des tests bêta, mais iPadOS 14.7 était introuvable.

En plus des corrections de bugs et des améliorations de performances, iPadOS 14.7 inclut également une nouvelle fonctionnalité de gestion de la minuterie pour les utilisateurs de HomePod pour l’application Home. Cela vous permet de régler et parmi les minuteries à l’aide de l’application Home sur votre iPhone et iPad.

Voici les notes de version complètes pour iPadOS 14.7 :

La famille Apple Card ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur Apple Card existant L’application Home ajoute la possibilité de gérer les minuteries sur la bibliothèque HomePod Podcasts vous permet de choisir de voir toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies Partager le menu de la liste de lecture option manquante dans Apple Music La lecture audio sans perte Dolby Atmos et Apple Music peut s’arrêter de manière inattendue Les écrans braille peuvent afficher des informations non valides lors de la rédaction de messages électroniques L’audio peut sauter lors de l’utilisation d’adaptateurs USB-C vers prise casque 3,5 mm avec iPad

