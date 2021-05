Apple lance la deuxième version candidate d’iOS 14.6 aux développeurs – .

iOS 14.6 n’est apparemment toujours pas tout à fait prêt pour les heures de grande écoute, mais quatre jours seulement après qu’Apple ait présenté la version candidate aux développeurs, une deuxième version candidate a été publiée. Nous ne pouvons pas vous dire pourquoi il fallait deux versions candidates avant le lancement public de la mise à jour, mais si vous êtes un développeur qui n’a pas encore téléchargé la première version bêta d’iOS 14.7, voici iOS 14.6 RC 2.

Lorsque iOS 14.6 arrivera enfin, il apportera de nouvelles fonctionnalités à Apple Music, notamment Spatial Audio avec Dolby Atmos et Lossless Audio. Ces fonctionnalités sont gratuites pour les abonnés Apple Music, vous n’aurez donc rien à faire pour y accéder une fois que vous aurez mis à jour vers iOS 14.6. De plus, les abonnements Apple Podcasts feront leurs débuts dans la mise à jour iOS, et vous pouvez désormais utiliser une adresse e-mail comme méthode de contact pour le mode perdu au lieu d’un numéro de téléphone dans l’application Find My pour votre AirTag.

Top Deal du jour Le coupon secret réduit le Fire TV Stick 4K à seulement 29,99 $ – le prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’iOS 14.6 RC 2 d’Apple est désormais disponible sur iPhone, aux côtés de la mise à jour logicielle iPad correspondante pour les développeurs, iPadOS 14.6 RC. Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 14 ou iPadOS 14, nous avons rassemblé ci-dessous une liste complète contenant tous les appareils compatibles. Si votre appareil y est, vous êtes prêt à partir et vous pouvez commencer la mise à jour dès maintenant:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

L’installation d’une nouvelle version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Aller vers Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel puis cliquez sur “Télécharger et installer”. Il est également possible d’installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission